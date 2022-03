La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, informó que tras evaluar los 123 distritos de la región, se deter Siendo las provincias Concepción 34.6% Junín 34.6 %, Tarma 42.6% ,Satipo 51.3% y Chanchamayo, zonas que presentan menor infraestructura de acceso al agua por red pública y saneamiento básico.minó que el 40% de la población no tiene acceso al consumo de agua segura vigilada, debido a la falta de tratamiento del citado elemento.

MIRA ESTO: Productores de Junín esperan vender 8 toneladas de trucha en Semana Santa

Según información del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), en Junín la provincia con mayor cobertura de infraestructura sanitaria es Huancayo con 64.1% de la población atendida, le sigue Jauja con el 60.9%, Chupaca con el 60% .

“Por lo menos ese 40% de la población no tiene recursos básicos. Este es un tema muy preocupante, la falta de abastecimiento de agua y sistemas básicos. Actualmente estamos priorizando la conservación del Nevado Huaytapallanda, para el abastecimiento de agua en el valle del Mantaro, se instaló micro conservadores para poder preservar el agua”, dijo el ingeniero especialista, Rubén Luna Alvares, de la Gerencia de Recursos Rurales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Junín (GRJ).

“Además, el Gore a través del área de infraestructura viene ejecutando el proyecto de saneamiento integral de la provincia de Satipo para reducir estos índices. En otras provincias si bien tienen servicio de agua, en algunos casos no hay suficiente y en otras no es de calidad, por ello el GRJ y los gobiernos locales deberían implementar proyectos de saneamiento y no solo eso también plantas de tratamiento de aguas residuales para no contaminar” agregó Luna Alvares.

Deficiencia en sectores

Durante un seminario realizado por la Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH), en el marco del Día Mundial del Agua, se detalló que está deficiencia de falta de agua potable en Huancayo, se da en varios sectores sobre todo en la zona sur como Chilca Alta, Ocopilla, la altura Teodoro Peñaloza, 14 de Julio, Azapampa, entre otros.

La Unidad de Gestión Municipal de Servicio y Saneamiento de la MPH refirió que no hay cobertura al 100% en sectores como Cerrito y Ocopilla debido a la falta de fuentes de agua suficientes.

Se detalló además que las zonas rurales carecen de agua de calidad por mala administración de los municipios y las Juntas Administradoras de Servicio y Saneamiento (JASS), debido a que no protegen las fuentes de agua y por consiguiente esta se contamina.