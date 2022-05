En el primer trimestre del presente año se contabilizó 905 partos y otras 63 gestantes alumbraron a sus bebés en el área COVID-19 del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen, informó la jefa del Servicio de Obstetricia, Habby López Salazar.

Panorama

En el mismo periodo del 2021 se registró 803 partos y otras 95 dieron a luz en el área COVID-19. Siendo un total de 898. Hay un incremento de partos en Huancayo. La obstetra, resaltó la importancia del cuidado de la salud en la etapa de gestante ya que durante esos meses las futuras mamás están propensas a problemas como anemia por deficiencia de hierro, diabetes gestacional, presión arterial alta, preeclampsia, entre otros. “La preeclampsia se produce cuando una mujer tiene presión arterial alta y exceso de proteínas en la orina inmediatamente después del parto”, manifestó. Asimismo, se debe prestar a síntomas como dolor de cabeza, zumbido de odios, hinchazón del cuerpo, y otros. “Cada gestante debe cumplir con su control prenatal para que la obstetra vea los cambios durante el embarazo”, manifestó.

Añadió que el síndrome de Hellp es una de las complicaciones maternas y fetales más graves durante el embarazo. “ El 35 % de gestantes tuvieron esas enfermedades, entonces tenemos que prevenir la preeclampsia leve, moderada o severa. Asimismo, las gestantes deben consumir ácido fólico durante el embarazo ya que cumple un importante rol en el desarrollo del bebé ya que ayuda en la prevención de anomalías congénitas, entre otros cuidados”, refirió López Salazar.

Factores de riesgo

Detalló que atienden a pacientes de Huancayo, Concepción y Chupaca. “Si tienen síntomas de alerta, acudan al establecimiento de salud de su sector. Si bien es cierto, vienen al hospital, pero nosotras vamos a atender primero a las mujeres que tengan complicaciones graves, y el resto espera por horas y se incomodan. No es que no queramos atender, solo priorizamos a las gestantes en riesgo. Pedimos que vayan a sus centros de salud en La Libertad, Chilca, Chupaca y Justicia, Paz y Vida, atienden las 24 horas y si no les dan atención pueden presentar su queja ante la Diresa o la Red de Salud Valle del Mantaro”, puntualizó.