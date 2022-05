Sus lágrimas de madre duelen y ese dolor conmueve. A solo unos días de celebrar el Día de la Madre solo tienen un deseo, pero, este parece que nunca se hará realidad. Mientras que, la mayoría ansia recibir un presente o simplemente tener a su lado a sus hijos, ellas solo quieren que ellos estén sanos, sin embargo, esto no podrá ser, por lo menos este domingo no.

Rosa Yaranga César (50), madre del obrero Frayan Toribio Yaranga (26), quien durante las protestas contra el presidente Pedro Castillo en abril, recibió en el ojo derecho el impacto de una bomba lacrimógena lanzada por la policía, entre lágrimas nos cuenta que no celebrará este domingo.

“Yo me siento triste, este domingo no tengo nada que festejar, porque mi hijo esta mal. Él me quería me festejaba, ahora no puede, sigue mal, está en la casa. Necesitamos apoyo para su tratamiento y no recibimos nada, su vista sigue afectada ve borroso ya no puede trabajar, quiero que el gobierno le de una pensión vitalicia, mi hijo perdió su trabajo, él me mantenía y me ayudaba, siempre estaba pendiente”, dijo entre lágrimas esta acongojada madre.

“Me siento mal, este año nada, no habrá nada para mí, más que penas, mi hijo recién ha vuelto de Lima, necesita una prótesis, esas están más de 5 mil soles, el médico dice que primero tiene que sanar su vista. Pido a las autoridades nos apoyen " señaló Rosa Yaranga

Como se recuerda el joven resultó herido y aunque intentaron salvarle la visión, los médicos del hospital Guillermo Almenara de EsSalud en Lima lo calificaron como irrecuperable. El joven de 26 años tiene ruptura del globo ocular con pérdida de sus tejidos internos en un 50%. Además, de una herida de ojo abierto por trauma severo.

Otro que perdió un ojo en estas manifestaciones fue Erwin Romero Corrilloclla, que fue impactado por un perdigón en el ojo izquierdo, fue operado pero definitivamente perdió la vista. Su madre Flor Corilloclla Lazo, entre lágrimas contesta que su hijo está destrozado porque el presidente no lo ayuda.

“Él está en Lima, en tratamiento, porque también está a punto de perder el otro ojo que resultó comprometido. Yo me siento mal, porque mi hijo en este Día de la Madre no estará a mi lado, mucho menos me dará un presente como siempre lo hacía cada año, él me llevaba a comer, me compraba mi ropa y ahora no tiene ni para su estadía en Lima.Somos gente humilde, que hemos apoyado al presidente, pero lamentablemente no cumple su palabra de maestro, necesitamos que nos apoyen” dijo.