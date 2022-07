Ayer en horas de la mañana, los médicos, obstetras, enfermeras, técnicos en enfermería, y otros trabajadores de salud realizaron un plantón en el Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen exigiendo más presupuesto. En medio de la protesta, entre arengas contra el gobierno y pancartas con mensajes alusivos a la falta de recursos también denunciaron las pésimas condiciones en las que trabajan.

Cuerpo Médico hace pedidos

El jefe del Cuerpo Médico de El Carmen, Josmell Meza Blanco, aseveró que el hospital tiene 170 años de antigüedad y está en ruinas, además pone en peligro la vida de los trabajadores y pacientes. “Principalmente exigimos más presupuesto, también la continuidad del personal CAS contratado, hoy (ayer) vence su contrato y para julio ya no habrá más personal, asimismo, que se terminé la construcción del nuevo hospital y que se haga el reconocimiento de la deuda de las horas complementarias del personal de salud”, manifestó.

Respecto al déficit del personal, Meza Blanco, aclaró que entre el 30 % y 40 % de médicos e integrantes de las diversas áreas culmina su contrato por falta de presupuesto por parte de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Junín. “El Gobierno Regional de Junín (GRJ) es el ente encargado de asignar más presupuesto”, dijo.

Y ya se siente la carencia del personal y especialistas. “Por ejemplo, en consultorio externo de Traumatología solo atenderá dos días al mes, incluso en el área de cirugía de pediatría hay guardias que no van a poder ser cubiertas, teníamos un neurocirujano, pero ahora se termina su contrato, el único nefrólogo que había se fue al Carrión, están desmantelando el hospital”, lamentó. Remarcó que este CAS fue creado por la Diresa con presupuesto adicional y ni modo que solo otorguen presupuesto para unos meses, puesto que ya se generó oferta y demanda en las áreas de pediatría, ginecología, etc.

En cuanto a la atención a pacientes, explicó que el nosocomio recibe a pacientes de Huancavelica, Ayacucho, Selva Central y de Junín. “Urge más presupuesto, no podemos seguir en ambientes fragmentados cuando podríamos usar el ambiente del exmaterno infantil en El Tambo. Si esta vez no escuchan nuestros pedidos, en unos días nos iremos a un paro indefinido”, remarcó. Y si sucede ello, siempre atenderán emergencia y hospitalización, pero el resto no.

Personal de salud contagiado

“Estamos en pie de lucha porque estamos trabajando en situaciones inadecuadas, expuestos a que el hospital se siga cayendo de pedazo en pedazo y esto es un atentado contra el personal de salud y pacientes. No hay presupuesto, no hay insumos para atender a pacientes”, comentó la obstetra Rosa Matos. Detalló, que incluso a medianoche cruzan las camillas por medio de la pista hacia los consultorios externos (o viceversa) que se encuentran a cuadras del hospital poniendo en riesgo sus vidas y la de los paciente. A esto se suma que están racionalizando las EPPS para el personal y así no se protegerían ante el contagio del COVID-19. “Nos han dado 10 mascarillas para el mes, tenemos colegas contagiados y estamos propensos a contagiar a los pacientes”, refirió.

Piden renuncia de director

Los gremios que participaron en el plantón exigen la destitución del actual director del nosocomio Luis Orihuela Lazo. “Se cortó el diálogo con el director, no es posible que este mas preocupado en su campaña política, una persona no puede hacer bien dos cosas a la vez”, señaló el presidente del cuerpo médico. Mientras que de la CGTP, Raúl Ariste precisó que respaldan la medida de lucha del FENUTSA, del cuerpo médico, sindicato de enfermeras, sindicato de obstetras, etc. “El director cerró las puertas a los gremios, urge que sea destituido, el GRJ se ha dado el lujo de paralizar la nueva construcción y hasta ahora no terminan la obra”, finalizó.