Los artistas, orquestas y grupos de danzantes han entrado en pánico, ante lo dicho por el Gobernador Regional Junín, Clever Mercado Méndez, que detectó que “si la gente no se vacuna, no habrá santiago”. Ante ello, pidieron a la autoridad no dejarlos sin trabajo, ya que tienen compromisos pactados desde el 24 de julio, que es la víspera de Santiago y hasta el mes de agosto para la octava.

MIRA ESTO: Camal en Huancayo arroja vísceras de animales en terrenos agrícolas causando grave contaminación

Angélica Gómez, conocida como la ‘Reyna del Santiago’, ya que es una de las artistas más pedidas para la fiesta más grande del centro del país, dijo que, de no realizarle la fiesta santiaguera, sería un perjuicio para las orquestas, las cantantes santiagueras, los dueños de los locales, que ya han pactado los compromisos con anterioridad.

" Nosotros después de dos años, nos estamos reactivando, los artistas fuimos los más perjudicados y solo queremos trabajar, no sabemos si la municipalidad o el Gobierno Regional va a venir a suspender los eventos”, precisó.

Durante la primera y segunda ola, no pudieron ni trabajar y ahora que las actividades se reactivaron necesitan llevar el pan de cada día a sus familias.

Respecto a la vacunación contra la COVID-19, pensará que es muy importante por eso como artista promoverá que las personas que acudan a las fiestas santiagueras tengan las dosis completas, ya que solo de esa manera protegerán su salud y la de sus seres queridos.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Personal CAS que luchó contra el COVID-19 protestan exigiendo ampliación de contrato

Angélica Gómez, por ejemplo, celebrará su aniversario el 24 de julio, en la víspera del Santiago, como Martina de Los Andes, Wilfredo de la Peña, y otros consagrados.

En esta fecha, los locales en Huancayo, El Tambo y Chilca están ya separados al igual que las orquestas.

El músico Jesús Caracusma de la Cruz (60), tenor de la orquesta Generosos del Centro, ayer estaba en el parque Inmaculada, listo para salir a trabajar. Como muchos artistas, grabaron que también se contagió con la COVID-19, cuáles síntomas solo fueron como una queja, gracias a que tenían sus vacunas completas.

“Si están exigiendo las vacunas completas, para bailar santiago me parece bien, es mejor prevenir a estar contagiados con el virus, pero no nos dejen sin trabajo, ya tenemos compromiso el 24 de julio vamos a tocar en Tarma, el 25 en Huayllaspanca, el 27 en Huancán y ya no se puede suspender”, exclamó el músico.

El director regional de salud de Junín, Luis Zúñiga Villacresis, manifestó que en el mes de junio se reporta un rebrote de los casos de COVID-19, unos 313 en una semana. Es por ello que han pedido a las autoridades municipales que evalúen reducir el aforo a los locales de diversión. Respecto a las festividades al aire libre, que es como se realizan los santiagos, dijo que incluso estar en un espacio abierto no nos libra del virus del covid.

Explicó que cuando uno, exhala, tose o simplemente habla o se acerca a otra persona para hablarle al oído, el viento traslada al virus hacia la otra persona y lo puede contagiar.

Señaló que si los adolescentes y jóvenes quieren divertirse, lo mínimo que deben hacer para ingresar a un local es presentar su carnet con las 3 dosis y 4 dosis en caso de los mayores de 40 años, pero muchos están presentados un carnet de vacunación que le corresponde a otra persona. Recalcó que si las personas van a tomar cerveza, también lo hicieron con su vaso propio y no usen el de otra persona.