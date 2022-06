Si usted estaba alistando su fustán y su sombrero para zapatear y guapear en las fiestas del Santiago, al parecer esto no se cumplirá ya que el gobernador regional de Junín, Clever Mercado Méndez dijo ayer que si las personas no están vacunadas, no habrá santiagos.

“Vemos que se avecinan las Fiestas Parias, se vienen los santiagos y podemos decir con claridad que si no están vacunados contra la covid, no habrá santiagos”, dijo la autoridad regional. Asimismo, solicitó a las personas ser conscientes y si tienen las vacunas completas, pueden ir a festejar su santiago, pero sino que todavía hay tiempo para ser inoculados.

Recordó que Junín, pasó una primera y segunda ola del covid caótica, donde fallecieron muchos familiares por el virus, lo cual no se debe repetir.

Asimismo, solicitó que las instituciones cumplieran un rol importante para el control, como las municipalidades.

Lamentó que los centros de diversión ya no están controlando la exigencia del carnet de vacunación y lo peor aún es que las personas que acuden a los locales y presentan un carnet que no es de ellos.

Por su parte, Juan José Unsihuay, músico de la orquesta de los Ases de Huayucachi, precisó que la reconocida banda ya tiene los contratos confirmados y reservados y será difícil cancelarlos, es por ello que invocó a las familias a que completen sus vacunan para que pueden disfrutar de la fiesta costumbrista.

Los Ases de Huayucachi, como músicos que concurren a diversos compromisos, también se encuentran en riesgo. Es por ello, que los menores de 40 ya tienen las 3 dosis y los mayores de 40 ya se están colocando la cuarta dosis de la vacuna.

“Queremos incentivar a las personas que van a participar de esta fiesta grande en la región central del país, a que completen sus vacunas, para que pasen un momento difícil, porque los no vacunados son más propensos a llegar a cuidados intensivos, mi papá Javier Unsihuay Bello murió, lo cuidamos pero se contagió cuando aún no habían vacunas”, recordó Juan Unsihuay.

La fiesta de santiago empieza por Auquimarca, Auray, Huari, Huancán, Huayucachi, Viques, Colca, Chupuro, Pilcomayo, Chupaca, Sicaya, Cajas y San Jerónimo.