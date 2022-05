En las primeras horas del Día de la Madre, seis mujeres recibieron el mejor regalo al dar a luz a sus bebés en el Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen. Los pequeños nacieron sanos, robustos, sin complicaciones y con buen peso.

Nacimientos en hospital

Milagros Amaya T. (24) natural de Santa Rosa de Ocopa recibió a su pequeño quien nació con 2 kilos 800 gramos. “Estoy alegre, pero también ha sido agotador, desde que supe que estaba embarazada ha sido un regalo para mí”, dijo. Ella estudia psicología, y remarcó que en casa la espera su mamá y su hija de 5 años.

A unas camas, estaba María Gabriel G. quien recibió en sus brazos a su bebé a las 4:00 a.m. de ayer, él pequeño vino al mundo pesando 3 kilos 400 gramos. “Estoy bien emocionada porque no pensé que iba a venir a darme la sorpresa por el Día de la Madre”, manifestó. Ahora le pondrá el nombre de Tobías, bebé que tuvo después de 17 años, ya que su primer hijo tiene esa edad. “En casa me espera mi esposo, le dije que fuera a descansar porque estuvimos dos noches en el Centro de Salud de Chilca, pero tenía que venir a El Carmen por cesárea. Estaba programado para el 4 de mayo, pero pensé que podía dar a luz por parto natural”, comentó.

Finalmente, Mari Quilca alumbró a su bebé a la 01:45 horas. “Hace 4 años tuve mellizos por cesárea, y para tener cuidados, se realizó algunos exámenes y mi bebé nació con 2 kilos 800. Le pondré el nombre de Liam Adriano”, refirió. Ella es natural de Huancavelica, y ya radica varios años en Chilca.

De las 6 mamás, 2 son primerizas, y una de ellas es una adolescente de 15 años que tuvo a su bebé sin complicaciones. Asimismo, el hospital informó que todas las madres y sus recién nacidos se encuentran en buenas condiciones, próximos a ser dados de alta.

Mamás pasaron su día en puerperio

En la Sala de Puerperio de la Micro Red de Salud Libertad ubicada en el Jr. Huancas permanecieron dos mamás durante el Día de la Madre. En horas de la mañana encontramos a Carla LLacza C. (25) quien alumbró a su bebé la tarde del 07 de mayo. Ella tenía en sus brazos a su bebé de género masculino que nació pesando 3 kilos 330 gramos. Es su segundo hijo, su primogénito es una niña de 3 años y también nos contó que llegó a Huancayo desde Ayacucho por motivo de trabajo y tener más oportunidades. “Ahora solo queda seguir trabajando, no tenía pensado dar a luz a mi bebé en una fecha conmemorativa”, manifestó.

Ella pasó su día en la Sala de Puerperio.

A su lado, estaba Miriam Sanabria R. (37) junto a su bebé varón que nació a las 8:50 p.m. del 07 de mayo con un peso de 3 kilos 515. Ella tiene una hija de 15 años. “Después de tanto tuve a mi segundo hijo, espero que todas las mamás tengan un bonito día”, comentó.

La obstetra de turno Estteffany Pareja refirió que eran 4 pacientes en las últimas horas, pero a 2 les dieron el alta en horas de la mañana. “Personal de salud está presente las 24 horas, y una fecha así también tenemos que estar acá, no estamos cerca de la familia, pero es parte de la carrera”, comentó. Exhortó a las gestantes acudir a sus controles, tomar sus suplementos, acudir al establecimiento en caso de alguna emergencia. “También darle prioridad a la lactancia materna y que una madre es lo más importante”, finalizó. Remarcó que durante todo el proceso de parto se cumple con los protocolos de bioseguridad.