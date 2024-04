Los regidores de El Tambo Emilio Flores, Alejandra Espejo y Marco Coz presentaron un pedido de reconsideración para la suspensión del regidor Luis López Bastidas, acusado del delito contra la libertad sexual en contra de una menor. El grupo de concejales considera que, en la sesión anterior, donde se trató este tema y se acordó la suspensión, el asesor legal de la comuna los indujo a error y el procedimiento estuvo plagado de vicios.

“Hemos sido inducidos al error. Henos tenido una sesión donde el alcalde le ha preguntado a los asesores y ellos no sé con qué fin han dado viabilidad a esa sesión donde no se llamó lista al inicio. Los asesores indicaron que no se tenía que notificar al imputado no teniendo derecho a defensa, no hubo ninguna carta de alguien que solicite la suspensión. La votación no se estaba haciendo nominal”, sostuvo Flores al respecto.

Sin notificar a la defensa del regidor que hoy está con prisión preventiva, sin haberse llamado lista se trataba de una sesión que no tenía validez, pero ello el concejal de Acción Popular considera que o hubo irresponsabilidad de parte de los funcionarios o una intención detrás de este procedimiento.

“Son dos cosas, una irresponsabilidad de asesoría jurídica porque ese es su trabajo, o ha sido adrede, para que no se pueda sancionar como es debido al regidor”, agregó.

Como se recuerda, el pasado domingo el regidor tambino López Bastidas fue recluido en el penal de Huamancaca luego que el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria ordenara cuatro meses de prisión preventiva.