El Tambo es un distrito con una gran cantidad de población en edad de elegir. Según el portal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), concentra alrededor de 140 mil 047 votantes siendo el bolsón electoral más grande de la región.

Por ello es una plaza electoral clave para cualquier candidato a la Municipalidad Provincial de Huancayo, al Gobierno Regional y, naturalmente, para quienes disputan la alcaldía distrital.

Hoy, en el debate organizado por diario Correo y el Colegio de Arquitectos del Perú- Regional Junín, los candidatos tendrán la oportunidad de exponer sus propuestas sobre tres temas importantes para los tambinos: la crisis del recojo y confinamiento de la basura, también hablarán sobre la seguridad ciudadana y por último, deberán responder a las preguntas del panel del CAP- Junín sobre planificación urbana, ordenamiento territorial y gestión de suelo.

Sobre el crecimiento acelerado y desordenado dificultades para la provisión de servicios básicos y una inadecuada localización de viviendas, actividades comerciales y equipamientos urbanos.

La invitación ha sido hecha a los siete postulantes al distrito: Emilio Antonio Capcha Mandujano, de Acción Popular; Jorge Alberto Solís Goche, de Alianza Para el Progreso; Ronald Jesús Huayas Ruiz, de Batalla Perú; Nickel Smith Pecho Gave, de Libertad Popular; Héctor Andrés Melgar Salazar, de Podemos Perú; Ciro Jersy Canchumani Salome, de Progresemos. Rafael Vicente Meza Puente, de Renovación Popular se disculpó por no poder asistir al encuentro.

El evento iniciará a las 8:30 am., en el auditorio del Colegio de Arquitectos del Perú ubicado en el jirón Rebagliati N° 125 en El Tambo.