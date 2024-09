Anaisa Ventura Paitán de Acción Popular es la nueva regidora de la Municipalidad Distrital de El Tambo (MDT) en reemplazo del vacado regidor Elmer Ubaldo Lazo, de acuerdo a la resolución n° 0265-2024 del Jurado Nacional de Elecciones (JNE); por lo que ayer ella acudió a la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal; sin embargo, el alcalde Julio Llallico aseveró que todavía no se realizó la juramentación de su cargo, y estuvo parada esperando que la admitieran.

Discrepancias

El burgomaestre remarcó que la MDT todavía no fue notificada por el JNE. “A la fecha no hemos sido notificados por el JNE como para juramentar a la nueva regidora y tampoco puede participar en la sesión”. No tenemos notificación en la casilla electrónica, y me sujeto a la norma”, argumentó.

Los regidores Iván Medina, José García, Belmir Flores y Daniel Campos exigían que se debería de realizar la juramentación, ya que Anisa Ventura tiene las credenciales del JNE.

“Ella tiene sus credenciales. Es una vergüenza dejar de pie a una autoridad electa y reconocida por el JNE. La mayoría del Pleno del Concejo está a favor de que participe; tenemos que sesionar 11 regidores, y desde las 8:00 a.m. no le permiten sentarse en su lugar”, refirió Campos.

A lo que el gerente de Asesoría Jurídica, Sergio Canahualpa manifestó que, “si dejamos que participe, estamos vulnerando la ley, ya que necesitamos la comunicación oficial del JNE. Si ella toma cualquier tipo de posición, voto a favor, voto en contra o abstención, no es correcto, ya se instaló la sesión y no estuvo en la lista”.

Luego de varios minutos, a pesar de los argumentos, la nueva regidora no fue juramentada y solo le permitieron ocupar su asiento en la sala de sesiones, es decir, sin voz ni voto.

Postura

“Me extraña el actuar del alcalde; ahora continuará la sesión, y estaré presente para prestar atención y ver las falencias y fortalezas. Por el momento, me comprometo a trabajar a favor de la población y sé que la municipalidad está en crisis”, dijo. Añadió que evaluará si toma medidas legales ante lo ocurrido.

