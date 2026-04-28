En la vivienda del jirón Chanchamayo y Túpac Amaru en el asentamiento humano La Victoria, en El Tambo, José Vílchez, el propietario del inmueble, abre el caño del agua y no sale ni una gota de agua. Pese a ello, Sedam Huancayo, le cobra S/48.50 por el ”servicio”.

Los vecinos recorren las calles con sus baldes en busca de agua, otros compran el líquido embotellado, o hasta han llegado al punto de comer en la calle al no poder cocinar sus alimentos en casa. Los baños son un foco de contaminación.

En el asentamiento humano que tiene 4 sectores con cerca de miles de personas, no cuentan con agua potable hace dos semanas. Ayer, los vecinos acudieron a una protesta en Sedam Huancayo a exigir la dotación del líquido elemento, pues además, la empresa no les lleva ni siquiera el carro cisterna, dijo la dirigente Norma Rodríguez, presidenta del sector A. Dice que en algunas viviendas el agua llega con baja presión, pero en la parte baja ya no llega ni una gota del líquido elemento.

trabajos. El gerente de operaciones de la empresa Sedam Huancayo, Carlos Ango Rosario reconoció que tras la avería del pozo tubular en el sector de San Pedro hace una semana, diversos sectores de El Tambo -como La Victoria, Bellavista, Saños Grande- y en San Agustín de Cajas, se han visto afectados..

Señala que el problema es por el material que impactó a la bomba. El pozo tiene una profundidad de 140 metros y deben retirar un árbol que se ha desprendido y ha hecho que la bomba esté sumergida.

“No sabemos en qué tiempo vamos a reparar el pozo puede ser una semana o se puede extender más”, acotó el funcionario.

Ante este problema, la empresa Sedam Huancayo, utiliza la reserva de otros pozos tubulares de La Esperanza y Umuto, por horas. En la Victoria, les dotarán del líquido elemento, entre las 5 y 9 de la mañana, pero a veces no abastece, ya que hay muchos edificios.

El sector Salud, no emite un pronunciamiento sobre la insalubridad, ni tampoco la Sunass.