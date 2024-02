Mediante un comunicado Electrocentro anunció la interrupción de servicio programado para este 3 y 4 de febrero en Huancayo sur y para el 5 en el distrito de El Tambo.

En Huancayo sur y Huayucachi el corte de servicio se realizará por trabajos de mantenimiento, mientras que el 5 en el distrito de El Tambo por el incremento de nuevas redes de distribución. Los sectores afectados son los siguientes:

En Huayucachi el servicio se verá interrumpido el 03 de febrero de 7:30 a.m a 1:30 p.m, en los barrios Colpa y Miraflores. El 4 de febrero desde las 7:30 a.m hasta las 12:30 p.m, en los sectores de Huayucachi, Barrio Progreso, Huari, Valle Real, Miluchaca, Sapallanga, Barrio Asca, Pachafondo, Raquina, Pachachaca, Azapampa, Huancán, Barrio Mantaro, Huallaspanca, Barrio Unión, Cocharcas, Callacancha, Pucará, La Unión, La Breña, Marcavalle, Huamanmarca, Auquimarca, La Punta, Chaclas, Miraflores, Barrió Mariscal Castilla y Pampa Bolívar, Rancho Pampa, Barrio Mariscal Cáceres y Jatun Suclla.

El 5 de febrero en el distrito de el tambo no habrá servicio de energía eléctrica desde las 6:00 a.m hasta las 10:00 a.m en la Av. Tahuantinsuyo (Cda 04 al 06) , pasajes Santa Rosa (Cda. 01), Los Ángeles (Cda. 01), Sanabria (Cda. 01), Simona Montes (Cda. 01), Calles Transversales, Torres (Cda. 01), Santa Anita (Cda. 01), Jirones Los rosales (Cda. 03), Cocharcas (Cda. 01) y calle Camaná (Cda. 01).