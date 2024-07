En el 2020, cuando el país vivía la pandemia del covid. Nataly Salazar, una joven artista, considerada ahora una de las reinas del santiago transmitía uno de sus conciertos desde el cerro Calvario en Paucará, Acobamba, Huancavelica.

“Me siento feliz y contenta, desde mi tierra hermosa Paucará y que mejor desde el cerro Calvario, les vamos a cantar y mostrar, todo lo maravilloso y lindo de Paucará”, decía Nataly al micrófono con el marco musical de la orquesta, “Los Paucarinos de Oro”.

Allí pedía compartir la transmisión y que le den un “like”, ya que prometía lanzar las primicias santiagueras en el concierto virtual, que era lo único que estaba permitido, aquella época.

“De aquí nos vamos a Huancayo, a Lima pero virtualmente”, repetía la joven artista, para alegrar a las familias que no podían salir de casa, un 2 de agosto del 2020.

Nataly Salazar, como muchos artistas, dieron la alegría al país, cuando más sufríamos y eso le valió ganarse un lugar en el corazón de su público. Ya han pasado 4 años. Y la artista huancavelicana, que caló tan hondo en los corazones y la mente de la gente, hoy cosecha solo éxitos.

El tema “En qué momento” que compuso Charly Román, la llevó a lo más alto, ya que logró disco de oro. En Youtube, sus conciertos eran los que tenían mayores reproducciones y ahora sus presentaciones son un lleno total. Nataly, canta con mucho sentimiento, esas canciones que solo entienden los corazones decepcionados.

Nataly, empezaste cantando en los recreos campestres de Lima y poco a poco te has forjado en el mundo del folclor ¿Fue muy difícil?

Detrás de un logro, hay una triste historia que contar. Yo empecé cantando en peñas, por hora me pagaban 30 soles. Así nació, Nataly Salazar, cantando en peñas, en compromisos pequeños, pero con la bendición de Dios y el respaldo de la gente, hoy en día nuestros temas e interpretación, hacen que estemos en grandes escenarios. Vamos a cantar. “En qué momento te he conocido, en qué momento, en qué momento, me equivoqué, para llevar la vida que ahora tengo”.

Hay planes para cantar en el extranjero ¿Qué países has visitado ya?

Estuvimos en Europa y este año tenemos confirmada la gira a los Estados Unidos en septiembre y octubre. Luego regresamos a Europa a pedido de los peruanos que viven en el extranjero.

Ganaste disco de Oro, con el tema en qué momento ¿esperas repetir el éxito?

En ese momento es un tema que ha traspasado fronteras, le agradezco a Charly Román que es el compositor, ganamos disco de oro, es un tema que hombres y mujeres cantan conmigo en los conciertos, es una emoción llegar a sus corazones.





¿Cuáles son los éxitos de este año?

En Huancayo, hemos recorrido el centro, la plaza Constitución y al público le gusta cuando cantamos “En qué momento”, Quién más que yo”, también está sonando, es el tema de la mujer empoderada y el último hit “Qué mentira le digo a mi corazón”, que lanzamos hace un mes, lo vamos a cantar este 24 de julio en la bienvenida a Tayta Shanty, en el aniversario de Nataly Salazar. En el estelar estará Esvilda Avila, 7 poderosas orquestas que nos acompañan de inicio a fin, también estará Juliancito Waly, Doris Crisóstomo, Romina Esobar y más artistas que se suman a la cartelera. El costo de las entradas estará al alcance de los bolsillos, porque estamos haciendo una fiesta con el fin de que la gente se divierta bailando su santiago.





El traje de las santiagueras es importante, hablamos de los colores en tendencia que ahora vestirán los jóvenes que van a bailar en las comparsas santiagueras. Este año está en tendencia el color agua marina. El 24 de julio en el concierto, estaremos regalando un fustán en estreno de color agua marina. El color amarillo que ves también está de moda.

¿Cómo va la agenda, hay fechas libres para qué se te pueda contratar?

Julio y agosto ya está copada la agenda, con presentaciones en Huancayo y Huancavelica, donde prometo dar lo mejor de mi repertorio. En Lima, también estuvimos en conciertos con los grandes, hace poco cantamos junto a Flor Pileña y Miguel Salas.

¿A qué edad te fuiste a Lima?

A los 14 años, allí las canciones que cantaba empezaron a pegar hasta lograr el éxito que hoy tenemos.

Vienes de un hogar humilde.

Tengo 4 hermanos, una mujer y 3 varones, en Paucará estudié en la escuela N°36170, donde me gustaba cantar en las actuaciones del Día de la Madre y cuando me fui a Lima acabé la secundaria en el colegio San Martín de Porres.





