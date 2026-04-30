La tercerización del servicio de limpieza en el IREN Centro ha encendido alertas tras las recientes observaciones de la Contraloría, que evidenciaron la acumulación de residuos hospitalarios en áreas críticas del establecimiento.

El hecho resulta especialmente preocupante al tratarse de un centro especializado en atención oncológica, donde los estándares sanitarios deben ser estrictos para evitar riesgos a pacientes y personal médico.

contratación. El servicio fue adjudicado por S/ 1.199,000 al Consorcio Asseo Kur, empresa cuyo inicio de actividades está registrado recién desde el 30 de marzo de 2026, es decir, pocos días antes de asumir el contrato. Este detalle ha generado cuestionamientos sobre los criterios de selección y la experiencia del proveedor para asumir un servicio de alta complejidad.

El contrato está vigente y figura como representante legal Bill Imanol Doza Montero. Sin embargo, la presencia de desechos en el estacionamiento de camiones, constatada durante la inspección, evidencia posibles fallas en la implementación y supervisión del servicio, pese a la reciente contratación.

La inadecuada gestión de residuos hospitalarios no solo incumple normas sanitarias, sino que también expone a riesgos biológicos que pueden afectar la salud pública. En ese contexto, la situación detectada por la Contraloría pone en duda la eficiencia del gasto y la capacidad de control interno en la entidad.

La consejera regional, Kelly Flores, cuestionó la contratación. Señaló que ya se viene realizando la fiscalización correspondiente y consideró “cuestionable” que una necesidad tan sensible haya terminado beneficiando a una empresa recientemente creada. Asimismo, advirtió que los recursos destinados al sector salud son limitados y deben administrarse con mayor diligencia.