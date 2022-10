Un taxista golpeó a su pareja con un palo hasta dejarla con el brazo izquierdo fracturado. El hecho ocurrió el último sábado en una vivienda del distrito de Chilca. Todo ocurrió mientras la policía patrullaba por Azapampa, cuando de pronto apareció un niño y gritaba desesperado que su padre estaba golpeando a su mamá.

Los custodios de la comisaría de Chilca acudieron a la vivienda del jirón Porvenir-Pichcis S/N , el niño les abrió la puerta eran aproximadamente las 19. Allí encontraron a Nelsi Solano Salomé (29) que tenía el brazo izquierdo roto y la auxiliaron rumbo al hospital Carrión. Los custodios retornaron a la vivienda y capturaron al sujeto que estaba en aparente embriaguez.

Nelsi ayer acudió a la comisaría de Chilca, luego de salir del hospital Carrión y allí declaró que sino ponía su brazo, tal vez no habría sobrevivido. Los golpes de su conviviente ocurrieron frente a sus hijos, el mayor de ellos incluso tuvo que abalanzarse sobre su padre para que cesen el ataque, solo así el taxista Percy Lizano Salomé (31) se detuvo.

DETENIDO

El agresor fue detenido y trasladado hasta la comisaría de Chilca, donde al ser interrogado adujo que estaba ebrio y que no se acordaba de nada. Daniel Solano Poma, padre de la víctima, pidió a las autoridades garantías para la vida de su hija y de sus nietos, ya que esta no es la primera vez que la agrede. “Este sujeto intentó atentar contra la vida de mi hija, la golpeó con una madera de 60 centímetros, al parecer en la fiscalía no han tipificado la gravedad de la lesión y ahora mi hija está con miedo y temor a este sujeto pido garantías para su vida”, acotó.