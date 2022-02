Hasta este fin de semana, la región Junín alcanzó las más de 57 mil 960 dosis aplicadas a menores de 5 a 11 años, equivalente a la tercera parte de la población del mencionado grupo etario, informó el Gobernador regional de Junín, Fernando Orihuela Rojas. La autoridad realizó un recorrido por los vacunatorios de la región, donde observó que muchos niños acuden emocionados a recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, inclusive disfrazados de sus superhéroes favoritos y acompañados de sus mascotas.

“Desde que se anunció que vacunarían a nuestros hijos hemos estado al pendiente con mi esposo pero por motivos de trabajo no habíamos podido coincidir. Entre bromas le dijimos si quería venir disfrazado y el dijo que quería venir de Among Us y aquí lo tienen”, dijo Isabel Parra, madre de un pequeño de 7 años.Asimismo, otros padres optan por dar el ejemplo a sus hijos como César Fano quien recibió la vacuna contra la influenza en el vacunatorio del colegio Santa Isabel de Huancayo. “Le voy a demostrar que las agujas no duelen, como papás somos siempre sus modelos” agregó.

”Han venido disfrazados de Superman, Spiderman y de dibujitos animados, algunos vienen con sus mascotitas. Nosotras los tratamos como superhéroes que ahora tendrán fuerza para afrontar a este virus” señala Luz Evangelista, jefa de las brigadas de vacunación del centro de salud La Libertad. En selva central, la situación es diferente, los directores de las redes de salud de Pangoa, Satipo, Pichanaqui y Chanchamayo, realizan constantes reuniones con representantes de comunidades nativas y asociaciones de padres de familia para lograr mayor adherencia al proceso de vacunación.

La directora de Inmunizaciones de Diresa Junín, Alina Coca Pizarro demandó a los padres de familia a llevar a sus hijos a vacunar de una vez y considerar el esquema de vacunación con las fechas para tener a un niño protegido, por ejemplo si un niño se vacuna hoy (6 de febrero), el 26 de febrero le corresponde la segunda dosis y de ahí deben pasar 14 a 15 días más para considerarlo protegido, lo cual sería el 13 de marzo a pocos días del inicio de clases.

La vacuna pediátrica contra la covid-19 del laboratorio Pfizer, es la que utiliza el Ministerio de Salud en el país. Se trata de un compuesto que corresponde a la tercera parre del compuesto destinado a la población adulta. La dosis que se aplica a los niños constituye el 0.2mililitros que se administra a los menores comprendidos entre los 5 a 11 años. Las vacunas pediátricas ha sido probadas y son seguras y aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y la FDA.

