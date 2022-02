Los docentes o trabajadores administrativos de los centros educativos que no cuentan con sus dosis completas contra la COVID-19, no podrán regresar a las aulas desde marzo. Además, la Dirección Regional de Educación Junín (DREJ) advirtió que podrían ser separados de su centro laboral de concretarse por inasistencia injustificada hasta por tres ocasiones.

Casi un millón de docentes sin vacuna

“ El docente que no se haya vacunado con las dos dosis, más el de refuerzo, no podrá ingresar a su institución educativa, siendo así no cumplirá labor efectiva, la lógica es que posiblemente sea retirado”, esta fue la advertencia del director regional de Educación de Junín, Gustavo Olivera Cerrón, frente al casi millar de docentes que todavía no recibieron ninguna dosis contra la COVID-19, en la jurisdicción de Junín.

De acuerdo a fuentes del Ministerio de Salud (MINSA), el padrón de instituciones educativas (I E), SIAGIE y la Unidad de Estadística del Ministerio de Educación (UE Minedu). Hasta el 31 de enero del año en curso, el avance de vacuna en el personal que comprende docentes, directivos, administrativos, auxiliares y promotores del nivel básico se encuentra: en zona urbana a 304 (1.2 %) con una sola dosis, 23 mil 874 (96,6 %) con dos dosis, 15 mil 344 (62,1 %) con tres dosis y sin ninguna dosis 503 (2,0 %). Mientras que en zona rural se tiene a 328 (3.1 %) con una sola dosis, 9 mil 716 (93.3 %) con dos dosis, 4 mil 809 (30.5 %) con tres dosis y sin ninguna dosis a 370 (3.6 %) trabajadores del sector Educación.

En cuanto al avance de la vacunación a los estudiantes se detalla que se tiene 45 mil 574 (9.9 %) con una dosis, 205 mil 410 (44.7 %) con dos dosis, 28 mil 941 (6.3 %) con tres dosis y 208 mil 189 (45,3 %) sin ninguna dosis.

Esta cifra va de un total de un total de 459 mil 296 estudiantes que se tiene en el ámbito urbano y rural. Olivera Cerrón, añadió que solo se hace respetar las disposiciones nacionales que obligan a los usuarios de las instituciones públicas a mostrar su carnet de vacunación, también se tiene que aplicar para las Apafas.