Wally Vargas, promotor de la revocatoria contra el alcalde de Pichanaqui, Eliseo Pariona Galindo, indicó a Correo que hasta el momento ha logrado reunir unas 1300 firmas de las 6000 que necesita. Para ello ha instalado su mototaxi con todo lo necesario para salir a pedir las firmas. Vargas manifestó que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) le informó que, mediante la Ley 26300, tiene hasta el 10 de octubre para entregar las firmas.

El reclamo

“El alcalde no ha hecho nada, es evidente la incapacidad, existe mucho desempleo, muchos locales están cerrando por que no hay venta, se tiene que pagar, local, personal, banco. La incapacidad de este gobierno local se refleja en que no incentiva el turismo”, señaló.

Sobre sus razones para impulsar el proceso de revocatoria, señala que se ampara en la Ley 26300.

“Mediante la Ley de Revocatoria cualquier ciudadano puede comprar el kit. El pueblo invita a muchos candidatos y políticos, reunámonos y hagamos. Pero no se hace nada para hacer sentir a esta autoridad”, señaló.

El promotor de la revocatoria en Pichanaqui asegura que hay mucho desdén hacia las necesidades de la población.

“Hay un cementerio de maquinarias, hemos ido el día de hoy en horas de la mañana al local de los residuos sólidos, el carro recolector está malogrado desde el lunes 2 de setiembre, no hay presupuesto, la basura está llena en las calles. En cuanto a la planta de tratamiento de las aguas residuales, todo eso está yendo al rio, más abajo están tomando esa agua; además, los ojos de agua se han secado y no se toman medidas desde la municipalidad”, dijo. Reclamó que la municipalidad debería hacer inversión. “El dinero alcanza cuando nadie roba, necesitamos reactivar la economía de todos, el alcalde ha prometido el parque y hasta hoy en día no hay ningún perfil, ningún proyecto”, se quejó.