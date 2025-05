En la industria del entretenimiento a nivel mundial hay un nombre que está dando que hablar, y pone al Perú, una vez más, en boca de todos. Isabela Merced es la actriz de 23 años, de padre estadounidense y madre peruana, nacida en Cleveland, Ohio, que se ha convertido en toda una celebridad. La artista no niega sus raíces, al contrario, las expone orgullosa y actualmente, es una de las protagonistas principales de “The Last Of Us”, la serie estrella de HBO en el que encarna el papel de Dina, cuya participación ha recibido excelentes críticas y la ha posicionado como una de las actrices jóvenes del momento. Pero su historia artística no es reciente, su participación en los escenarios se remonta a hace más de una década, cuando a los ocho años debuta al lado de Ricky Martin en el musical “Evita” en Broadway. Tras ese espaldarazo, la adolescente se integra al elenco de 100 Things to Do Before High School” de la cadena Nickelodeon, en el que trabajó de 2014 a 2016. Títulos como “Transformers”, Sicario”, “Dora la exploradora”, “Madame Web” “Alien: Romulus”, son las películas que le han otorgado peso en la industria y reafirma el impacto de Isabela en Hollywood, ese real y no inventado. Pero además de su evidente talento, otra de las virtudes de la actriz es su amor por el Perú, su cultura, su gente y que no duda en mencionar en cuanta entrevista ofrece. y que reafirmó al agregar el apellido de su abuela materna, Merced, a su nombre artístico. Isabela canta valses y admite su admiración por Eva Ayllón, ha grabado un video clip en Ayacucho de un tema que fusiona nuestro folclore con el pop, cuenta de la sabrosa comida peruana que prepara su madre, pero sobre todo, habla español y reafirma orgullosa su peruanidad, aunque nació en Estados Unidos. La actriz espera el estreno de la película “Superman”, de James Gunn, donde dará vida a la Chica Halcón que definitivamente la pondrá nuevamente ante los ojos del mundo. Como si esto no fuera poco, Isabela tiene dos cintas que también se encuentran en el calendario de estrenos a nivel internacional. Uno de estos es “Ballerina Overdrive”, largometraje que coprotagoniza junto a Lena Headey y Uma Thurman y para 2026 está previsto el lanzamiento de “Dutch and Razzlekhan”, film basado en hechos reales sobre el atraco más caro de la historia. Como se ve, tendremos a Isabela Merced, para rato.