La venta de pasajes interprovinciales en la mayoría de empresas instaladas en el Terminal Terrestre de Huancayo (TER Huancayo), se da sin exigir la tarjeta de vacunación con dos dosis contra el COVID-19, esto pudo verificar Correo en su visita a este recinto.

Según el Decreto Supremo n.° 167-2021-PCM establece que desde el 15 de noviembre pasado, los pasajeros mayores de 45 años que deseen realizar viajes interprovinciales, deberán tener sus dos dosis contra la COVID-19, esto se puede verificar a través de la tarjeta de vacunación o consultando en el sistema del Ministerio de Salud. Sin embargo, ninguna de las dos opciones se identificó al momento de la venta de boletos a los adultos mayores.

“Mi pasaje me costó a 20 soles, pero no me pidieron mi tarjeta de vacunación tampoco me dijeron que si podían consultar. Solo me vendieron el boleto que va a salir a las 12 del día”, señaló Carmen H.L.de 58 años que viajaba junto a su esposo de 63 años.

Al consultar en ventanilla, solo una de las empresas recalcó que se debería tener la tarjeta de vacunación en mayores de 45 años, mientras que las otras te ofrecían vender sin mayor restricción.

Según versión de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín, los encargados de la fiscalización de esta norma en el TER Huancayo, es la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), pero tampoco logramos contactarnos con un representante de en el establecimiento o por teléfono.