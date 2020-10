Simuló que estaba enferma y pidió que le apliquen una inyección. Así, la mujer de unos 35 años, ingresó a la botica “Perúmedic” y cuando la técnica se disponía a colocarle la ampolla, apareció el cómplice de la falsa enferma, quien golpeó a la joven empleada.

Los dos facinerosos, con cinta de embalaje, ataron y amordazaron a Mariluz Oré Condori (32), para llevarse 4 mil soles de la caja.

Auxilian a la víctima

A las 09:10 horas de ayer, ocurrió el hecho. Serenos del distrito de El Tambo, llegaron hasta la Av. Daniel Alcides Carrión N° 402, donde socorrían a la joven que tenía una herida en la frente, tras ser atacada con un arma punzocortante.

Mariluz Oré, trabajadora de la botica- agente, sollozando, contó que la fémina se hizo pasar como enferma y su pareja entró para golpearla.

Los dos maleantes eran de estatura baja, el varón tenía una cicatriz en el lado derecho del rostro. “La chica me amarró y me golpearon cuando no quería que roben”, dijo Mariluz, quien fue llevada al hospital. Efectivos de la Divincri investigan el caso.