El consejero de la provincia de La Oroya, Jorge Rojas Gamarra, presentó hace un tiempo su renuncia a Perú Libre por su desacuerdo en cómo venían desarrollando la gestión, la designación de funcionarios y las obras mal hechas en su provincia. Sostiene que nunca recibió el apoyo de su partido y que el centralismo que Perú Libre ha impuesto en Huancayo es inamovible. Al interior del Consejo Regional, Rojas se ha vuelto un insistente fiscalizador.

¿Por qué renunció a Perú Libre?

Lo que pasa es que todos los funcionarios de la provincia Yauli-La Oroya son funcionarios de Huancayo. En la UGEL, por ejemplo, los viernes todos se van, aquí no hay nadie. Salvo uno de agricultura. Esa era mi incomodidad. Yo un día me reuní con el doctor Vladimir Cerrón y le mostré mi incomodidad y me dijo: Jorge preséntame el currículum de las personas que creas conveniente. Perfecto, yo busqué a los profesionales, me dieron su currículum y se los envié. Y justo lo sacan al doctor y entra Fernando Orihuela, le presento mi documento y nunca me contestó. Tampoco tenía el apoyo de los consejeros de Perú Libre; entonces, para qué necesito un partido. Esa fue mi razón.

¿Este “centralismo huancaíno” del que me habla continúa?

Igualito. Nunca ha cambiado. Ya tampoco digo nada porque todos son funcionarios de Huancayo. Por ejemplo, acá está funcionando la Dirección Regional de Energía y Minas y ahí tienen casi como 40 personas y seguramente solo hay 2 o 3 de La Oroya, los demás todos son de otros sitios. Y como yo represento políticamente… yo por ejemplo le puedo decir que ni una persona que me ha apoyado en campaña tiene ni siquiera un trabajo de barredor, de esa forma maneja este partido.

Usted ha dicho que la población le reclama por los incumplimientos de Perú Libre, ¿esto sigue así?

En el caso del centro de salud creo que ya está caminando y el Gobierno Regional ha cumplido, y estos errores vienen desde el expediente técnico. Ya hay una resolución para enviar esto a la secretaría técnica y se pase al Órgano de Control Institucional para que se deslinde responsabilidades. Porque toda la vida se hacen malos expedientes y queda ahí y el que ha cobrado están felices. Ahora, teníamos el problema del hospital. En campaña, el doctor Vladimir Cerrón se comprometió que en La Oroya iba a haber un hospital 2-II. El día 27 de mayo de 2019, el doctor Vladimir Cerrón emite un memorándum al subgerente de Estudios y le señala, solicito se inicie del perfil del hospital La Oroya. Este terreno había sido donado para un centro educativo y ahí se ha entrampado.

A nivel de cumplimiento de promesas, ¿se ha atendido todas las promesas?

El proyecto que se comprometió en campaña es el hospital, es la única obra de envergadura que se va a hacer acá en La Oroya.

¿Se está avanzando?

El Minedu envió un documento al gobernador regional diciéndole que es imposible que donen el terreno, pero le ha dado una salida. Yo vengo exigiéndole mandándole oficios al señor gobernador, no sé, sus actividades estarán muy copadas, pero ahí nos hemos quedado.