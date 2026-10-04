La jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 comenzó temprano en la jurisdicción de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Tarma en la región Junín. A las 5:32 de la mañana de este domingo 4 de octubre quedó instalada la primera mesa de sufragio.

Se trata de la N.° 025712, en el colegio agropecuario del distrito de Ulcumayo, provincia de Junín.

La mesa quedó habilitada con todos los materiales electorales necesarios para recibir a los ciudadanos convocados a las urnas. La jefa de la ODPE Tarma, Dorkas Gavirondo, informó que hasta las 7:00 de la mañana se habían instalado 114 mesas de las 429 previstas en las provincias de Tarma, Yauli-La Oroya y Junín.