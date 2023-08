La escasez de agua para los meses de setiembre, octubre y noviembre será aún más crítica para la ciudad de Huancayo, en vista que el Senamhi advirtió que no habría precipitaciones hasta el próximo año, manifestó el gerente de operaciones de la empresa Sedam Huancayo, Miguel Medina Camargo. Al respecto, el funcionario pidió que los vecinos adquieran su tanque elevado y lo instalen, ya que Sedam solo brinda el servicio de agua potable, hasta el primero piso.

Protesta en Palián

Ayer les tocó el turno a vecinos del barrio San Ignacio en Palián, luego de tanto reclamo por fin fueron atendidos luego de 15 días sin una gota de agua discurriendo por sus caños. En total son unas 200 familias que han padecido por la escasez y ayer, ya no podían soportar más.

“Después de 15 días tengo agua por el cisterna que llegó, por tanto tiempo que la pasamos muy mal, me iba a otro lugar a lavar la ropa, no podía ni cocinar, para hacer el desayuno compramos agua mineral, y teníamos que ir a almorzar menú a la calle, porque sin agua no se hace nada”, reclamó la vecina Norma Asto. Irineo Flores, increpó que pese a estar 15 días sin agua el recibo le llegó puntualmente con una tarifa de 39 soles, que se negó a pagar.

En su desesperación, los vecinos colectaban agua de un canal que cruza el barrio, pero que, no es potable.

Los vecinos no permitieron que los funcionarios de Sedam se retiren, hasta llegar a la zona de captación de agua, cuya tubería tenía que subir una pendiente y por eso el líquido elemento, no llegaba a sus casas. Se prometió dar una solución a las 8 de la noche. Mientras tanto, solo les atendieron con cisternas.

Los afectados dejaron en claro, que no pagarán por un servicio que no llega a sus caños.

Ante ello, el gerente general de Sedam Huancayo, pidió al área de operaciones elaborar un informe que precise cuantas horas nomás tuvieron de agua potable. Los vecinos esperan que no se les cobre la totalidad del recibo, lo cual al parecer procedería.

Un panorama preocupante

Las zonas altas de Huancayo, son los que más sufren por la falta del líquido elemento. Uno de los lugares más críticos es Chilca Alta, Palián, San Carlos, Los Portales que no tuvieron agua hasta el jueves. En El Tambo hubo problemas ayer en la primera cuadra de la avenida Mariátegui, precisó Miguel Medina.

Mencionó que los vecinos de Yauris, son los que llegan a tener hasta 24 horas de agua al día. En Yanama y Auquimarca, donde hubo una restricción por 5 días, hoy ya tenían agua, pero con baja presión, ya que el servicio demora en restablecer de 3 a 4 días.

Ayer, que los tanques cisterna acudieron a Palián para atender a los vecinos, tuvieron que dejar de enviar agua a Chilca. Y aunque Sedam Huancayo, cuenta con un cronograma de reparto de agua potable a los sectores más críticos, no se puede con todos, ya que solo tienen 3 tanques cisterna para todo Huancayo, que son insuficientes para atender a los vecinos.

“Como EPS tenemos la obligación de llegar a todos los sectores que sufren la falta de abastecimiento de agua, los vecinos que requieren que lleguemos a su zona nos pueden llamar a la central de radio”, manifestó el gerente general de Sedam Huancayo, Roger Cavero Huamán.

La planta de tratamiento, de Vilcacoto produce unos 510 litros por segundo, de los 640 litros que producían. El agua se reparte entre Sedam, los regantes, Electrocentro, las piscigranjas y las Juntas Administradoras de Agua Potable.