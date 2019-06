​Escolares acusan a su docente de golpearlos y calificarlos como "burros"

Síguenos en Facebook

Entre lágrimas un grupo de estudiantes de la institución educativa María de Fátima de Yanama acusaron a su maestra Elva Yarasca Castillo de maltratarlos física y psicológicamente durante las labores académicas. Estas supuestas agresiones ocasionaron que los pequeños ya no quieran asistir a su escuela.

“Cuando no puedo resolver algo en la pizarra la profesora siempre me golpea con sus anillos en la cabeza y con una regla en la mano”, narró llorando uno de los pequeños de doce años. A esta acusación se sumaron sus compañeros quienes señalaron que la maestra no solo los golpea sino también los insulta. “Siempre nos dice que somos unos burros y no servimos para nada”, agregó otra de las estudiantes.

Las víctimas serían los alumnos del sexto “A” quienes acusaron en diversas oportunidades a la docente. Sin embargo, no fue hasta que una de las estudiantes se escapó del colegio para solicitar ayuda del Serenazgo que las alertas se encendieron dentro de este centro educativo. “Nos estaba golpeando entonces yo salí para avisar a los serenos”, aseguró una escolar.

Al tener conocimiento de las acusaciones de sus hijos, los padres de familia denunciaron a la maestra Yarasca en la fiscalía. “Nosotros ya no queremos que ella siga enseñando porque nuestros pequeños llegan con el cuerpo verde”, aseguró la mamá Margarita.

RESPONDE. Frente a estas graves denuncias la docente salió al frente y negó las acusaciones. “Yo jamás golpearía a mis estudiantes es completamente falso”, recalcó Yarasca. Asimismo la profesora afirmó que los padres de familia estarían buscando una excusa para retirarla del plantel. “Hace unos días realizamos una actividad con las madres y no hubo una rendición de cuentas adecuada, ese sería el motivo”, detalló.

Luego de las acusaciones de los escolares, Yarasca fue transferida al aula de innovación mientras duren las investigaciones.