La crisis en el sector agrícola en la región Junín se agrava con el paso de las semanas. Esta vez hay una alerta de posible pérdida de la producción del 25 % de la superficie agrícola por la falta de lluvias. Mientras tanto, el director regional de agricultura Ulises Panez, ha alertado que aún existe extensión agrícola para producir pero el retraso en el proceso de siembra por este estiaje también pone en peligro esta otra posibilidad de abastecimiento de alimentos.

El estiaje prolongado y la crisis agraria es parte del panorama para toda la sierra, por lo que los entes técnicos esperan que el estiaje cese y la compra de fertilizantes prospere, sin embargo también se busca planificar soluciones para los próximos años.

La crisis en la agricultura ya avisó la reducción de la producción agrícola y con ello la escasez de alimentos en los principales mercados, panorama que se espera atenuar con la importación de algunos alimentos.

“Se está coordinando los aspectos para la importación de productos de primera necesidad hay países que pueden tener sobreproducción, pero lo que nos preocupa es la producción nacional. En Junín tenemos más de 35 mil productores que se dedican a esto: ellos viven de la agricultura y al no tener actividad normal se pone en riesgo sus economías, hay incremento de la pobreza. Hay efectos colaterales”, dijo.

“Se ha perdido el 25% de la superficie agrícola en Junín. Los alimentos que tienen disminución en la producción son la papa y el maíz , este panorama se repite en la mayoría de regiones del país. A nosotros nos han favorecido las lluvias ligeras, y esperamos que se normalicen estos días. Y esperamos que se concrete la compra de fertilizantes”, dijo.

Se espera que las autoridades del sector agricultura evalúen soluciones técnicas a la medida del problema que el sector atraviesa y del grave impacto en la estabilidad alimentaria de la población.

Un panorama peor de lo que parece

Ángel Misayauri, presidente del Frente de Defensa de Productores Agropecuarios en Junín, ha señalado que la cifra que maneja la dirección regional es errada, pues las cifras que manejan ellos superan el 35 % a 40 %.

Consideren que pese a que el Estado ya ha puesto la agricultura nacional en emergencia eso de nada sirve, pues no tiene ninguna aplicación, pues no hay ninguna resolución que avale eso, y no hay una política agraria efectiva en el Midagri. No hay financiamiento, no hay salidas alternas, no hay seguro agrario.