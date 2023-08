Hoy se llevó a cabo el primer día de evaluación a los postulantes al examen de admisión de la Universidad Nacional del Centro del Perú, de los 2056 que asistieron 188 lograron su ingreso a la primera casa superior de estudios de la región Junín.

Este 5 de agosto acudieron los postulantes de las áreas I (Ciencias de la Salud) y IV (Educación y Ciencias Sociales) “Cabe precisar que la Contraloría ha observado el horario de cierre de puertas, nosotros dábamos una tolerancia de 10 minutos; no obstante, ahora sí o sí se cerrarán a las 8:00 a.m., desde las 6:30 a.m. ya pueden ingresar. Se les pide puntualidad”, señaló en su momento el titular de la Dirección de Admisión de la UNCP, Miguel Ramón Llulluy. Efectivamente a las 8:00 de la mañana de hoy, al menos unos 15 postulantes se quedaron fuera.

Los resultados de la evaluación de hoy puedes hallarlos en este link: https://drive.google.com/.../15aGMMSnvWeNGD3FnQfR.../view...

Enfermería, Medicina Humana, Antropología, Ciencias de la Comunicación, Educación Matemática e Informática, Educación Ciencias Naturales y Ambientales, Educación Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones Humanas, Educación Física y Psicomotricidad, Educación Inicial, Educación Lengua, Literatura y Comunicación, Educación Primaria, Sociología y Trabajo Social. hasta el momento no se reportaron incidentes.