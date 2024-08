Evelyn Inga, dejó todo en la pista y terminó en el octavo puesto a nivel olímpico. Ella deslumbró en la marcha atlética femenina de 20 km realizado en La Plaza del Trocadero en París, donde pasó a la historia.Alcanzó un tiempo de 1:28:16, Mary Luz Andía llegó en el puesto 12 y a la gran Kimberly García ocupó el puesto 16. ”Estoy muy feliz. Nuestros resultados van hablando más que nosotros. El hecho de haber obtenido este puesto para mi es un orgullo. Quizá no he tenido todo el apoyo económico que me hubiera gustado, eso me limitaba, pero di todo en mi preparación con los recursos que tenía”, dijo Evelyn en una entrevista con Canal N.

También tuvo palabras para Kimberly García. “Siento que le debemos mucho, gracias a ella se escucha del Perú. Siempre hay un mal día y esperemos que se pueda levantar para darnos más alegrías, porque nadie le va a quitar el merito que ha logrado hasta la fecha”, señaló.

En El Tambo, sus padres siguieron minuto a minuto la competencia de su engreída y llenos de emoción esperaban con ansias comunicarse con ella para felicitarla.

“Estoy muy feliz, lograr el octavo puesto es algo maravilloso para el Perú. Pese a que estoy con gripe no podía perderme ni un instante, en un momento llegó a estar segunda pero por causas propias del deporte terminó octava y me siento orgulloso”, dijo el señor Francisco Inga, padre de Evelyn.

Carmen Huaynalaya, madre de Evelyn, contó emocionada: “no me esperaba, por los nervios dejé de ver la carrera pero igual mandaba las fuerzas y buenas vibras para que le vaya bien. Siendo su madre la admiro mucho”.

La familia espera emocionada la llegada de Evelyn, a quien van a recibir con su plato favorito: el mondongo.

Apoyo mínimo

Por su parte, autoridades del Instituto Peruano de Deportes (IPD), también expresaron su orgullo y emoción con los resultados.”Hay un programa de apoyo al deportista que les brinda una remuneración económica mensual y se les apoya con la alimentación y el equipo biomédico del Centro de Alto Rendimiento (CAR). Este equipo consta de un médico deportivo, un fisioterapeuta, un psicólogo deportivo, nutricionista deportivo y un trabajador social”, dijo la presidenta del Consejo Regional del IPD, Magali Ávila Camargo.

Ella reconoció que el apoyo no es como se espera e hizo un llamado al sector privado. “Hay apoyo estatal en ese aspecto, es mínimo e insuficiente, nadie lo niega. El sector privado puede patrocinar a deportistas profesionales y los que están en formación, los empresarios son dueños de ellos mismos, en cambio nosotros dependemos de lo que disponga el Gobierno Central”, añadió.