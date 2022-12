Luego de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmara la detención judicial del ex presidente Pedro Castillo, la defensa del ex mandatario presentó un Habeas Corpus en ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo a cargo del juez Ever Bello Merlo, el ex asesor de Vladimir Cerrón.

El documento fue ingresado por Raúl Noblecilla ayer al mediodía. No solo pide su liberación inmediata sino que se declare nula su vacancia y así pueda volver al gobierno. Y es que Castillo cree que aún sigue siendo presidente del país. El pasado lunes publicó un tuit donde se victimiza señalando: “No renunciaré a mis altas y sagradas funciones”.

PERSONAJE. En la Corte Superior de Junín hay dos juzgados de investigación preparatoria. Uno de ellos, está a cargo Ever Bello Merlo quien trabajó en la primera gestión de Vladimir Cerrón como asesor legal y en julio de 2021 fue separado del caso “Los Dinámicos del Centro”. En 2020, Bello Merlo también fue noticia al declarar fundado el hábeas corpus a favor del suboficial Luis Miranda quien mató a un delincuente en defensa propia.

PEDIDO. Ayer la Fiscalía Penal presentó un pedido de 18 meses de prisión preventiva contra Castillo; sin embargo, la audiencia fue suspendida para hoy. Mientras tanto, el ex presidente sigue detenido y escribió una carta culpando a jueces y fiscales.

En la audiencia participó un abogado público que asumió la defensa de Pedro Castillo luego que Ronald Atencio anunciara que se separaba de la defensa legal.