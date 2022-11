El Perú podría presentar una quinta ola de COVID-19 desde la quincena de diciembre, según el director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud (Minsa), Eduardo Ortega. Sin embargo, esto dependerá de la tendencia de crecimiento de casos. Por ello, no se debe bajar la guardia y acudir a los puntos de vacunación para recibir las dosis contra el coronavirus.

Avance

De acuerdo a la Dirección Regional de Salud (Diresa) Junín, el 84.34 % de la población mayor de 6 meses a más cuenta con la primera dosis, mientras que el 79.71 % accedió a la segunda dosis, el 60.55 % completó la tercera dosis y solo el 13.93 % cumplió con la cuarta dosis.

Respecto a la aplicación de cuarta dosis: Chanchamayo (10.60 %), Chupaca (13.60 %), Concepción (15.21 %), Huancayo (15.13 %), Jauja (19.77 %), Junín (16.81 %), Satipo (5.31 %), Tarma (17.91 %), y Yauli (26.77 %). Nuevamente las provincias de Selva Central están rezagadas. El Minsa aclaró que, en el Perú, la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus se aplica: si tienes 30 años a más y 5 meses desde tu tercera dosis; si tienes 60 años a más y 4 meses desde tu tercera dosis; si eres paciente inmunosuprimido y tienes 5 meses desde tu tercera dosis; si tienes 18 años a más, presentas alguna comorbilidad y 5 meses desde tu tercera dosis; y si eres personal de salud y tienes 5 meses desde tu tercera dosis.

Necesario

La directora de la Red de Salud Jauja, Lourdes Ayala, manifestó que “la población debe vacunarse para incrementar sus defensas contra el COVID-19 en vista del aumento de casos en otras regiones, que llegan a hospitalizarse. Las dos dosis no son suficientes ya que el tiempo de protección de esas dosis ha disminuido, por lo que estamos expuestos a complicarnos si nos llegamos a contagiar, recuerden que las vacunas nos protegen y es decisión de la población seguir con todas las medidas de protección”. En el hospital Domingo Olavegoya de Jauja de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y domingos de 8:00 a 1:00 p.m. frente a la capilla Huarancayo. También, puede acercarse a los establecimientos de salud de cada localidad.

Y ante el incremento de casos de coronavirus en Arequipa, Loreto, Cusco y Lima Metropolitana, el CDC estimó que Perú estaría ingresando a una quinta ola del COVID-19 en la quincena de diciembre y más, por las fiestas navideñas que se acercan.





