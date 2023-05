El Gobierno oficializó la declaratoria de emergencia sanitaria por “riesgo elevado de brote de poliomielitis y sarampión” en 12 regiones de Perú, debido al incremento de casos de estas enfermedades. “En Junín no se tiene ningún caso de sarampión ni poliomielitis, pero no quiere decir que no vayamos a tener, ya que se ha identificado un riesgo elevado de brote en otras regiones. Por ello, la recomendación es que la población acceda a la vacuna y completar las dosis que se encuentran a disposición en todos los establecimientos de la región”, informó el titular de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Junín, Gustavo Llanovarced Damián.

Sarampión

El sarampión es una enfermedad contagiosa causada por un virus que se encuentra en la nariz y en la garganta de un niño o adulto infectado. “Cuando una persona con sarampión tose, estornuda o habla, las gotitas infectadas se dispersan en el aire, donde otras personas pueden inhalarlas, ocasionando una infección grave en el caso de niños; no obstante, es de fácil prevención mediante la vacunación”, remarcó.

Precisamente, el 23.3 % de menores de 18 meses de edad cuenta con la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión, paperas y rubéola (SPR) en la región Junín. Para prevenir enfermar de sarampión se debe completar dos dosis de vacuna: a los 12 y 18 meses de vida.

Poliomielitis

La poliomielitis se transmite mediante el agua y los alimentos contaminados, o por el contacto con una persona infectada. Muchas personas infectadas con el poliovirus no se enferman y no presentan síntomas, sin embargo, quienes sí se enferman desarrollan una parálisis que puede ser mortal. También se previene con la inmunización completa. En la región Junín, el 29 % de menores de 6 meses cumplieron con la tercera dosis de la vacuna antipolio oral (APO), es decir, contra la parálisis flácida aguda. Y, para prevenir la poliomielitis son cinco dosis: a los dos, cuatro y seis meses de vida, y los refuerzos a los 18 meses y cuatro años de vida.

Finalmente, la coordinadora de la Estrategia de Inmunizaciones de la Red de Salud Jauja, Adriana Espejo Núñez, remarcó que en la jurisdicción todos los establecimientos de salud cuentan con las vacunas contra la poliomielitis y el sarampión, entre otras de acuerdo al esquema regular de vacunación.

Agregó que, “frente a la alerta que se ha emitido en otras regiones, invocamos a los padres de familia a acudir a los establecimientos de salud de acuerdo a su cita o participar de las campañas de refuerzo para vacunar y proteger a sus niños y niñas de las complicaciones y hasta la muerte a causa de estas dos enfermedades y garantizar la efectividad de la vacuna”.

