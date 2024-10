“Plata o plomo” es el mensaje que dejaron extorsionadores a una madre de familia, exigiendo a cambio el monto de S/200 mil. El mensaje fue enviado el 23 de octubre, al promediar la 1:00 pm, día en el que diversas regiones del país acataron un paro en contra el sicariato y extorsión.

Desde un número desconocido enviaron vídeos a la víctima a su Whatsapp, en el primer vídeo se muestran dos granadas y de fondo un hombre lanza la amenaza “Mira si en estos días tu no me das solución, en estos días te meto una y después te meto la otra, hasta que me pagues”. En el segundo vídeo, muestran unas cinco armas de fuego con la frase “Plata o plomo” escrita con balas, y amenazan con acabar la vida de su familia y secuestrar a su hijo.

Además de los mensajes dejaron una bala en un restaurante que no es de la víctima, sino alquilado. La madre de familia, quien también es trabajadora del Estado, le contó los hechos a su exesposo y este le confesó que recibió una amenaza hace 15 días. El señor tiene una empresa de construcción, pero la señora asegura que no tiene nada que ver con él.

TE PUEDE INTERESAR: Comerciantes de Huancayo parodian a Dina Boluarte y su “wayki” en medio de protesta

Respuesta de la PNP causa indignación

A pesar de las acciones del Ministerio del Interior, al anunciar la creación de un grupo policial que estará a cargo de la Dirección de Secuestros y Extorsiones de la Policía, la línea 111, asignada para apoyar a las personas víctimas de extorsión, estas medidas no son eficaces.

“Me dijeron que tengo que hacer una denuncia o solo una ocurrencia”, fue la respuesta que recibió la víctima de los extorsionadores en el comisaría, justificaron la respuesta debido a que primero se tiene que identificar al propietario del número de procedencia, ya que muchas veces los extorsionadores compran chips con otros nombres, además la madre de familia debía tener más pruebas.