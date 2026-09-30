El candidato regional de Podemos, Fernando Orihuela continuó con sus cierres de campaña en las diferentes provincias de Junín, donde viene anunciando el programa de Mejora Definitiva de Carreteras denominado “Conecta Junín”, un ambicioso proyecto que contempla la adquisición de 10 plantas asfaltadoras que serán distribuidas a las 9 provincias de Junín y a los distritos estratégicos y neurálgicos de la región.

Mal estado

“En Junín, somos testigos de como nuestras vías de comunicación se encuentran en mal estado, generando retrasos en los tiempos de traslado y encareciendo los costos de flete, además de arriesgar la vida de aquellos que tienen que viajar a diario por estas pésimas carreteras”, aseveró.

“Por ello, en nuestro plan de gobierno, hemos propuesto nuestro Programa de Mejora Definitiva de Carreteras Junín Conecta, para el cual, adquiriremos 10 plantas asfaltadoras para nuestras capitales de provincia y para los distritos neurálgicos, con la finalidad de brindar materia prima de calidad a costos sociales, priorizando a los gobiernos locales y que se se realice la mejora definitiva y no solo mantenimientos rutinarios” detalló Orihuela.

El exgobernador regional resaltó las experiencias positivas anteriores de este plan.

“En la gestión regional 2019-2022, adquirimos plantas de asfalto que nos sirvieron para poder concluir importantes proyectos como el mejoramiento paisajístico del Señor de Muruhuay, la carretera Palcamayo - San Pedro de Cajas – Condorin, la carretera al Canipaco, el Malecón Mantaro, entre otras carreteras que hoy están al servicio de nuestra población, queremos replicar esta experiencia positiva hasta los lugares más alejados de Junín”, finalizó.