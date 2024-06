Waldemar Cerrón y María Agüero, ambos congresistas de Perú Libre, pasaron un bochornoso momento cuando fueron abucheados por comerciantes del mercado Modelo de Huancayo. “¡Fuera corruptos!”, les gritaron.

Ocurrió el último sábado cuando los parlamentarios junto a sus militantes realizaban un acto de homenaje al fallecido Jaime Cerrón Palomino, padre de Waldemar y Vladimir Cerrón Rojas. En medio del acto llegaron hasta el mercado Modelo de Huancayo portando banderolas con el símbolo del lápiz.

Su llegada no fue bien vista por los comerciantes que los abuchearon llamándolos “corruptos” y exigiéndoles que abandonen el lugar. Lo cual no tuvieron más remedio que hacer en medio de risitas nerviosas de parte de los aludidos. La reacción no haría más que confirmar la indignación de la población por el actuar del Congreso.