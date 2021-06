El Gerente General de Radio Tarma, Mario Monteverde, denunció un sabotaje a la planta transmisora de Radio Tarma en Punray Huasahuasi, donde apareció un trapo rojo con la hoz y el martillo. “Destrozaron el sistema de alimentación de energía eléctrica y los cables de alimentación de las antenas. Es una acción cobarde con la que sacaron del aire a Radio Tarma”, señaló indicando que algunos pobladores identifican como responsable a un militante del lápiz, de apellido Capcha.

Audio lo menciona

La noche del lunes, el periodista Beto Ortiz dio a conocer un audio donde se escucharía la voz de la vocera de Sendero, Flor Vargas Figueroa, la camarada “Vilma”, en el que amenaza a varios periodistas entre ellos a Mario Monteverde de Radio Tarma.

“Cuando escuché mi nombre me quedé frío, pero no es la primera vez, el comunismo no acepta la libertad de expresión, tenemos que estar alineados y si no, somos sus enemigos”, dijo Monteverde respecto al audio. “Tenemos que seguir, el Perú está a punto de caer en el abismo del comunismo retrograda, a las claras se demuestra el vínculo que existe entre Cerrón, Castillo y el terrorismo, no defendemos al fujimorismo, defendemos la democracia, no nos vamos a callar, seguiremos orientado a los electores. ¿Por qué tendrían que amenazarme a mi si yo no estoy en política? Aquí se demuestra la intolerancia del comunismo que no permite a personas que piensan diferente, si así son en la clandestinidad cómo serán si llegan al poder, el Perú está en riesgo de caer en un régimen comunista totalitario, seguiremos difundiendo a mí no me van amedrentar seguiré informando correctamente”, agregó.

“Reitero todo está más claro que el agua el vínculo que existe con Perú Libre y Sendero Luminoso ya que el panfleto dejado en el Vraem donde invocan no votar por Keiko y no dicen nada de otro candidato, nos quieren imponer el terror, difundimos una campaña a favor de la democracia”, finalizó.

