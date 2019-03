GRJ y Chilca en problemas por designación de funcionarios

Síguenos en Facebook

El gobernador regional Vladimir Cerrón y su gerente general, Wider Herrera, vendrían cometiendo una seria irregularidad por la designación de un personal que no cumple el perfil exigido por sus propias normas. Se trata de el sub gerente de Recursos Humanos, José Eduardo Bendezú Gutarra, y la secretaria de Consejo Regional, Silvia Castillo Vargas, cuya profesión no es compatible con lo exigido por el Manual de Organización y Funciones (MOF). El Consejo Regional y el Órgano de Control Institucional (OCI) deberán actuar de inmediato.

HECHOS. Según el documento que determina el perfil de los funcionarios de confianza, el sub gerente de Recursos Humanos debería contar con título profesional en administración de empresas, ingeniería industrial o ingeniería de sistemas y contar con 5 años de experiencia. Bendezú Gutarra es abogado por la Universidad Mayor de San Marcos, una profesión completamente diferente.

En el caso de la secretaria de Consejo Regional, debería contar con título en derecho y ser colegiada. La profesional que ocupa el cargo, Silvia Castillo Vargas, es socióloga por la Universidad Nacional del Centro del Perú. Además, Castillo Vargas sabe sobre esta irregularidad pues se desempeñó como consejera en la primera gestión de Perú Libre.

CHILCA. La Municipalidad de Chilca también fue cuestionada en la última semana por este mismo vicio. El gerente de Servicios Públicos, Miguel Chamorro; de Desarrollo Económico, Jhony López Pérez; el subgerente de la Casa de la Cultura Carlos Meza Sulluchuco tampoco cumplen el perfil. El alcalde Carlos de la Cruz señaló que antes de la designación se modificó el MOF de la comuna.

HUANCAYO. El gerente de Transportes de la MPH también fue cuestionado por tener una edad mucho mayor a lo que pide la ley.