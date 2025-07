MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/peru/de-26-fallecidos-por-neumonia-la-mayoria-sin-vacunas-noticia/

En el servicio de emergencia, los pacientes sufren. Ayer, nuevamente, los hallamos en los pasillos sentados o echados en una camilla, esperando una cama en el hospital Ramiro Prialé de EsSalud.

Tenían el suero conectado al brazo y hasta con balón de oxígeno apoyado a la pared.

La larga espera por una cama, los agota y se dejan vencer por el sueño. Pese al intenso frío que llega hasta -5° Celsius en Huancayo, una mujer era la única que tenía manta polar para cubrirse.

Pese al intento de hablar con los funcionarios, nos dijeron que no tienen autorización de Lima para declarar.

Algunos servidores de salud, mencionaron que en estos días, las atenciones en emergencia se incrementaron en un 50%, es por ello que el hospital luce repleto de pacientes.

consultorios. En los consultorios externos del servicio de emergencia, la situación también es complicada, porque son tantos pacientes los que concurren que el espacio de espera también esta repleto.

“Es lamentable el poco interés de los funcionarios del hospital para solucionar el problema, el servicio de emergencia está hacinado y los pacientes están en sillas y camillas, parados esperando atención o una cama para ser internados”, reclamó el secretario general del Frente de Defensa de los Asegurados Raúl Ariste Cárdenas.

Además, reclamó que los médicos en muchas ocasiones no están en emergencia, por ello alzó su voz de protesta.

Mencionó que el lunes acudirá con una delegación del frente de defensa, ante los funcionarios. Si en esta época de heladas, aumentan las emergencias, no es posible que no se haya implementado medidas de contingencia, pese a que los funcionarios anunciaron habilitar un ambiente con más camas, aún no se cumple.