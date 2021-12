La jefa de la Unidad de Educación para la salud de Diresa Junín, Katia Churampi Meza, dijo que hasta el 10 de diciembre, la región Junín deberá cumplir con el cierre de brecha de vacunación con segunda dosis, para que las personas mayores de 18 años puedan desplazarse en lugares cerrados con el carnet físico o virtual con las dosis completas de la vacuna.

MIRA ESTO: Vigilarán a visitantes que lleguen a Junín del extranjero por alerta de variante Ómicron

“Hay una variante mucho más fuerte y contagiosa y solo con la vacuna vamos a proteger la salud de las personas, por eso desde el 10 de diciembre, los no vacunados ya no podrán acceder a sitios cerrados como centros comerciales, cines, locales de recepción, si no muestran el carnet de vacunación”, precisó la funcionaria.

Multas por no presentar el carnet

De otro lado, los dueños de los locales que no exijan el carnet de vacunación con las dos dosis serán sancionados con una multa de 880 soles, además el local será clausurado por la municipalidad de El Tambo. Las personas que acudan a un establecimiento cerrado y que no tengan el carnet con las dos vacunas, también serán multados con 88 soles, dijo el gerente de Desarrollo Económico de la comuna tambina, Joselín Meza.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Torrencial lluvia castiga a Huancayo y otras provincias de Selva Central con inundaciones (VIDEO)

Por el momento, están notificando a unos 60 establecimiento de concurrencia masiva como centros comerciales, ferreterías, restaurantes, clínicas y otros. Asimismo, se ha alertado al Terminal de Huancayo, para el cumplimiento estricto de la disposición.

Recordó que El Tambo, es el distrito más grande de la región central con 170 mil habitantes, y tiene la mayor cantidad de casos positivos, por eso el control es estricto.