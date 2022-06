El director regional de Salud de Junin, Luis Zúñiga Villacresis manifestó que unos 15 casos de covid se registraron en dos días y la mayor cantidad de pacientes son de la ciudad de Huancayo. Los pacientes tienen entre 20 a 50 años. Ante esa situación, el funcionario demandó a que la población reciba la dosis que aún les falta. Acotó que en cuarta dosis apenas un 4.9% y es muy poco. Lamentó que muchas personas piensan que con las 3 dosis es suficiente.

Asimismo, demandó a que la población no descuide las medidas de bioseguridad. Recordó que las provincias de Huancayo, Concepción, Jauja, Yauli y Junín se supera el 80% en los vacunados con tercera dosis. No obstante, en la provincia de Chupaca, aún está en un 79% y es necesario que su población se proteja y use adecuadamente la mascarilla.

Aunque las personas mayores de 50 años, hace varias semanas ya están en la lista para recibir la cuarta dosis, según el portal de Diresa Junín, solo el 4,9% a completado el esquema de vacunación, lo que hace un total de 6.798 personas. El director de la Diresa Junín, Luis Zúñiga Villacresis, exhortó a este grupo etario a acudir a los vacunatorios a recibir la dosis que les falta, ya que así van a estar protegidos contra la COVID-19.

El funcionario lamentó que muchas personas se confíen en que no se contagiarán del virus, y prescinden de la vacunación. Cabe mencionar, que las brigadas acuden casa por casa a vacunar, pero las personas también pueden acudir a los centros de salud más cercanos donde serán atendidos por el personal de enfermería sin tener que realizar colas.