Héctor Cáceres Villalva, docente rural y candidato a la Cámara de Diputados por Junín del Partido Morado, señaló que su decisión de postular al Congreso nace del abandono que sufre la zona rural y del descrédito de la política tradicional. En entrevista, planteó reformas en educación, reducción de privilegios congresales y un mayor impulso al agro y a la educación técnica.

¿A qué te dedicas y qué te motivó a postular a la Cámara de Diputados?

Soy docente de educación básica regular y trabajo en la zona rural de Achipampa. Milito en el Partido Morado desde su fundación y he visto de cerca las carencias del campo y el desinterés de muchos políticos. Eso me animó a salir de mi zona de confort y postular, aunque sabemos que sin recursos económicos es muy difícil.

En tu declaración jurada figura una sepultura como parte de tus bienes. ¿Cómo se explica esto?

La adquirí como una inversión. Con los años uno es consciente de que la vida es finita y no quería dejarle una carga a mi familia. Además, como cualquier terreno, se valoriza con el tiempo.

Desde tu experiencia como docente, ¿qué propones para mejorar la educación?

No puede haber aprendizaje sin una buena alimentación. En Junín la anemia infantil bordea entre el 40 % y 50 %. Los alimentos que entrega el Estado son mayormente carbohidratos y de baja calidad. Así no se puede exigir buenos resultados educativos. Por eso planteamos invertir con fuerza en la primera infancia y fortalecer programas como Educuna.

Pero eso corresponde al Ejecutivo, ¿qué rol cumple el Legislativo?

El Congreso debe generar leyes que sostengan y obliguen al Ejecutivo a priorizar el gasto público en estos temas. Hoy el Legislativo se ha limitado a leyes declarativas que no cambian la realidad.

¿Qué otros ejes priorizarías para Junín?

Además de educación, proponemos fortalecer la educación técnica. El país necesita técnicos calificados y hemos descuidado los institutos tecnológicos. No se trata de crear más universidades, sino de formar mano de obra especializada que el mercado realmente necesita.

¿Crees en las encuestas, considerando que tu partido no aparece bien posicionado?

Las encuestas son una fotografía del momento. Hay un alto porcentaje de indecisos. Con trabajo y contacto directo con la gente, el voto puede cambiar.

¿Plantearías reducir los sueldos y beneficios de los congresistas?

Totalmente. Es un insulto que un congresista gane tanto en un país con tanta pobreza. Deben reducirse los sueldos, los bonos y el número de asesores. Además, los funcionarios públicos deberían atenderse en el sistema de salud pública, como cualquier ciudadano.

