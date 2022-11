El coordinador de la Asociación Regional de los Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI SC), Cline Chauca Lopez dio a conocer que 19 organizaciones de 5 regiones, y que agrupan a 586 comunidades nativas de pueblos indígenas: ashaninka, asheninka, matsiguenga, nomatsiguenga, kakinte, yanesha y cacataibo, realizarán una Gran Movilización de Resistencia Indígenas Indefinida Selva Central desde este 25 de noviembre. “Alzamos nuestra voz de protesta en defensa de la educación por nuestros niños y niñas de los pueblos originarios y el irrestricto respeto por nuestras lenguas maternas amparado en la Constitución del Perú, Ley N° 27818 que preserva una educación bilingüe intercultural”, comentó.

Petitorio

Agregó, que exigen la derogatoria definitivo sobre la implementación de la norma mediante la RVM N°121, la RVM 118, y la RVM 137 que fueron emitidas en el 2022, y que no reconoce, ni garantiza el derecho a la Educación Intercultural Bilingüe de los pueblos indígenas amazónicos. “Con esto se anula la constancia que garantiza que el docente tiene dominio de lengua originaria, y si es así, no podrá comunicarse en la lengua de los estudiantes de esta parte del país. Y lo peor, cualquiera puede nombrarse en una EIB, esto atenta los derechos de nuestros niños”, remarcó. Él considera que Fenatep decide lo qué se hace en el sector Educación, y el presidente Pedro Castillo no cumple con sus promesas.

Exhortó a la Defensoría del Pueblo, a interceder y canalizar el diálogo entre el Gobierno Central y los pueblos indígenas. Asimismo, a tomar las precauciones necesarias por lo que se iniciará la movilización que también tiene el respaldo de la Organización macro Regional y la Organización Regional de Nacionalidades Amazónicos de selva central (ORNASEC).





