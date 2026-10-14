Hace 12 años, Ylda Lucía Cabello Ynocente (58), viajó a Estados Unidos. La madre huancaína, el fin de semana, perdió la vida tras sufrir múltiples heridas de arma blanca en la vivienda que compartía con su hijo en Tamarac, condado de Broward, Florida.

Las autoridades arrestaron a Manuel Farfán Cabello (29), quien enfrenta un cargo de asesinato de primer grado en agravio de su madre. La Oficina del Sheriff de Broward informó que recibió una llamada por un apuñalamiento a las 7:45 de la noche del viernes 9 de octubre.

Cuando los agentes y rescatistas llegaron a la vivienda, ubicada en Northwest 28th Avenue, encontraron a Ylda con múltiples heridas. Su deceso fue declarado en el lugar.

CONGOJA

El sospechoso que destacó por practicar deporte y ser estudioso, todavía se encontraba en la vivienda cuando llegaron las autoridades que lo detuvieron.

Manuel enfrenta un cargo de asesinato premeditado en primer grado.

Durante su comparecencia judicial, el juez ordenó mantenerlo detenido sin derecho a fianza y dispuso que recibiera una evaluación médica y psicológica.

Los deudos revelaron a medios locales que el joven implicado en el asesinato, llevaba años enfrentando problemas de salud mental.

La familia de Ylda Cabello viajó a Estados Unidos para realizar las diligencias correspondientes.

Su cuñada, Rocío Untiveros Peñaloza, se encuentra ya en Florida y coordina la repatriación de Ylda Cabello con el Consulado peruano.

En una entrevista con Telemundo 51, Rocío Untiveros, tía de Manuel Farfán, dio detalles sobre su comportamiento durante años.

Asegura que su sobrino decía escuchar voces, ver sombras y recibir mensajes de Dios. También relata las dificultades que enfrentaba su madre, Ylda Lucía Cabello, para ayudarlo.

Asimismo, se conoció que en los videos de vigilancia el acusado aparecería corriendo por el vecindario y solicitando dinero a los residentes horas antes de la tragedia. La noticia conmocionó a los familiares, amigos y residentes.