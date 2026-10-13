Dos incendios forestales registrados el lunes en la región Pasco generaron preocupación entre los pobladores por la extensión de las áreas afectadas y el riesgo de que las llamas continúen propagándose. Las emergencias ocurrieron en los distritos de Paucartambo y Vicco, donde se pidió la intervención de las autoridades para apoyar en las labores de control.

El primer siniestro se reportó en el sector Shalla Alto, en Paucartambo, provincia de Pasco. Ante el avance del fuego, los pobladores se organizaron para intentar contener las llamas y evitar que alcanzaran otras áreas. Asimismo, solicitaron la presencia de las autoridades para atender la emergencia y evaluar los daños.

Fuego avanza en pastizales de Vicco

La segunda emergencia se registró durante la noche en el sector Mamanripa Alta, distrito de Vicco, provincia de Pasco, donde un incendio de grandes proporciones consumía extensas áreas de pastizales.

Según los reportes de los pobladores, el fuego avanzaba hacia las zonas de Mogra y Río Blanco, favorecido por la vegetación seca y los fuertes vientos. Los comuneros intentaron frenar las llamas con sus propios medios, pero pidieron ayuda urgente ante las dificultades para controlar la emergencia.

La preocupación se centra también en el ganado y otros animales que dependen de estos terrenos para alimentarse, además de los daños que el fuego podría ocasionar a la vegetación.

Hasta el momento, no se había precisado la cantidad de hectáreas afectadas ni las causas de ambos incendios. Los pobladores solicitaron que las autoridades intervengan para controlar las emergencias y que la Policía realice las investigaciones correspondientes para determinar cómo se originaron.