Juan Carlos Pomalaya Quinto (27), soñaba con comprarse un carro y por ello viajó a Lima y regresó en un ataúd. En su último día de labor, Juan estaba recogiendo basura en un camión compactador que recorría el distrito de Villa el Salvador (VES).

La unidad fue impactada por un bus de la línea 73 de la empresa Unidos, lo que ocasionó la muerte; el trabajador fue aplastado. Tras el accidente, el municipio de VES informó que el camión recolector tenía las luces intermitentes encendidas y que cámaras de seguridad registraron el impacto.

El conductor del bus Giancarlo Campos Cárdenas, fue liberado y los deudos no han recibido ninguna ayuda. Ante esta situación los familiares del huancaíno fallecido claman justicia.

Los dolientes con pancartas, llanto y gritos exigen justicia por la muerte del trabajador de limpieza, ocurrido el 21 de abril. La madre Claudia Quinto llorando mencionó que la comuna les prometió apoyarlos con un abogado, los llevó a la morgue y se olvidaron de ellos.

“Hasta el día de hoy no encuentro apoyo de la municipalidad. Yo quiero justicia por la muerte de mi hijo que me ayudaba económicamente. El chofer Juan Carlos Cárdenas que pague”, dijo la acongojada mamá.

Los quejosos explicaron que cuando le preguntaron al fiscal sobre el carro liberado les dijo “que no tenía espacio para que puedan retener la unidad”. Asimismo, el municipio no le ha pagado los días laborados antes del fatal embiste.

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