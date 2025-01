“Es un monto exagerado, están abusando”, así se refirieron padres de familia sobre el dinero que la Apafa de la I.E. Mariscal Castilla viene solicitando a los nuevos padres de familia que aspiran a una vacante para el primer año de secundaria.

Pese a que algunos padres antiguos explicaron que el monto fue por acuerdo mayoritario, muchos se mostraron sorprendidos y preocupados porque no disponen de los S/250 que exigen.

“En diciembre acordamos ese monto entre todos y todos estuvimos de acuerdo. El colegio necesita mantenimiento. A pesar de que es nuevo, la piscina y el gras deben tener cuidados”, dijo la madre de familia, Ketty Zevallos.

En un cartel publicado en la oficina de Apafa del Castilla, explican que los S/250 corresponden a: S/80 como cuota ordinaria y S/170 como “donación” para mantenimiento de la piscina, estadio y otros. Solo los “padres asociados” pagan un monto de S/ 70. Y es que, el disfrazar el monto como “donación” es porque, por norma, el monto máximo que se paga por concepto de Apafa es S/80.

El presidente de Apafa del colegio Castilla, Carmelo Criollo asegura que el dinero será dirigido al mantenimiento.

“No nos neguemos a pagar. Por ejemplo, la piscina consume en doce días 800 galones de GLP; si no le hacemos mantenimiento, no vamos a poder usarla”, señaló; sin embargo, no dio más detalles y solo refería que el pago debía realizarse. Los padres, confundidos, buscaban explicaciones del monto.

Una representante de la Defensoría del Pueblo llegó para guiarlos, señalando que podrían solicitar la devolución de los S/170 demás que eran solicitados como “donación”.

A su turno, el director de la Ugel Huancayo, Walter Oré, aclaró que los costos de luz, agua e internet son cubiertos por el Estado.

“El internet de unas 119 instituciones educativas lo pagó la Ugel Huancayo con fondos destinados del propio Ministerio de Educación y estamos solicitando el presupuesto para este año también. Los servicios básicos los cubre la propia Ugel”, señaló el director.

También aclaró que lo que se obtiene como ingreso por alquiler de la piscina, el campo deportivo o espacios de cafetines debe ser destinado para el mantenimiento de los espacios de la institución.

Tras ello, el secretario regional de Apafas Junín, Jeremías Bautista, mencionó que, luego de la intervención en la I.E. Mariscal Castilla, se reunieron con los miembros de Apafa, quienes se comprometieron a que realizarán la devolución del dinero a los padres nuevos que pagaron S/250.