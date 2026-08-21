Los policías desesperados rompían las ventanas de varios autos para salvar algunos que todavía no habían sido alcanzados por el fuego, mientras se producían explosiones en el almacén policial de Incho, en El Tambo. Así fue el incendio código 2, ocurrido ayer por más de 3 horas, que dejó calcinados decenas de vehículos.

Mientras la gente gritaba desesperada, los bomberos ingresaron con sus cisternas y rociaban chorros de agua con la manguera tratando de sofocar el fuego que era incontrolable. Se podía observar desde muy lejos que el panorama era desolador.​​​​

LLORAN. Los propietarios de los vehículos requisados en operativos llegaron llorando y desesperados al ver como chatarra quemada sus unidades móviles. El almacén prácticamente quedó convertido en un cementerio.

“Mi motocar está totalmente quemada, allí está, yo la reconozco, estaba hace un mes y ahora lo perdí todo, esta valorizado en 14 mil soles, es un vehículo de la iglesia que usábamos para llevar víveres para los necesitados”, relató Elvis Trucios Romaní.

Rocío Rafael Núñez también lloraba mientras le informaba a su familia que su auto Toyota Corolla estaría en escombros, junto a más de 10 personas trataban de ingresar pero eran retirados.

El jefe de la Región Policial Junín, general PNP, César Calero Cisneros manifestó que el incendio se produjo al promediar las 15:30 horas y son 35 vehículos afectados (calcinados). Acotó que se investigan las causas del siniestro que se expandió por el aire y pasto seco, que alcanzó a un vehículo y, como tenían combustible, generó una explosión. Los vecinos de la zona comentaron que un efectivo habría estado quemando pasto que se propagó sin control.

El jefe de la Compañía de Bomberos de Huancayo, teniente Kid Sáforas dijo que para sofocar el incendio código 2, trabajaron unos 20 voluntarios de varias unidades de Huancayo, El Tambo y la departamental, muchos de ellos sufrieron cuadros de asfixia y deshidratación y tuvieron que recibir auxilio del SAMU. Lo más peligroso era la acetona, un peligroso insumo que si hubiera hecho contacto con el agua hubiera generado una desgracia.

Infierno. Pérdidas incalculables que destruyeron unos cincuenta vehículos

Falta agua

Uno de los problemas durante el incendio fue la falta de agua. Muchos vecinos apoyaron con baldes de agua y con manguera caseras.