Con la demolición de la infraestructura antigua comenzó oficialmente la reconstrucción del colegio Politécnico Regional del Centro. El proyecto, valorizado en más de 154 millones de soles, contempla la construcción de un moderno plantel con más de 58 aulas, talleres implementados y espacios administrativos, deportivos y tecnológicos.

El gerente de Infraestructura del Gobierno Regional de Junín, Rony Vejarano, precisó que la contingencia permitirá garantizar la continuidad de clases.

“Se está entregando la contingencia totalmente culminada, con 48 aulas pedagógicas, nueve talleres, ambientes administrativos, patio central, techado, además de servicios de agua, electricidad e internet habilitados”, afirmó.

La directora del colegio, Jhuliana Mendoza, resaltó que este traslado marca una nueva etapa en la vida institucional y que en la totalidad de escolares y administrativos tienen el conocimiento del traslado.

