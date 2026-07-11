Tras casi tres años de reclamos por el robo de 41 pernos, luminarias y otros componentes del Puente Comuneros I, vecinos de Auquimarca, en Chilca, acudieron al Gobierno Regional de Junín (GRJ) para exigir una solución inmediata.

Como resultado de la reunión, la entidad regional anunció que destinará más de S/ 600 mil para ejecutar el mantenimiento integral del puente mediante una IOARR (Inversión de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición).

Fernando Quillas, representante de la sociedad civil, señaló que el reclamo se mantiene desde el 2023. “Hemos venido reclamando que el GRJ debe reponer los 41 pernos que han sido hurtados, así como las luminarias y parte de las barandas que están faltando”, indicó.

Además, advirtió que “si en 10 días no lo solucionan, los vecinos van a comprar los pernos y los van a poner”, en referencia al acuerdo de volver a reunirse el próximo 24 de julio para verificar los avances.

Frente al pedido de la población, el gerente regional de Infraestructura, Frank Gonzales, aseguró que el mantenimiento ya cuenta con financiamiento.

“Ya tenemos los 600 mil soles en presupuesto a favor de esta IOARR”, afirmó, tras precisar que la convocatoria para la licitación se realizará como fecha máxima el 16 de julio.

Entre los compromisos asumidos, el GRJ informó que la intervención comprenderá la reposición de los pernos robados, la recuperación de las luminarias y el mantenimiento de otros componentes del Puente Comuneros I. Los dirigentes anunciaron que permanecerán vigilantes del cumplimiento del cronograma.