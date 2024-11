Llorando Margarita Paitán, llegó hasta la comisaría del distrito de Sapallanga, para identificar al timador que se apoderó de 5 mil 600 soles que pagó por 200 bolsas de cemento y otros.

Litman Espinoza (a) “Ferretero” fue capturado por el Grupo Terna. “Hace 4 días vino a la obra me dijo que tenía su empresa Andino JR, me ofreció cemento y fierros a bajo precio porque decía que era mayorista. Y cómo íbamos a hacer el vaciado, le pedí 200 bolsas de cemento, le cancelé y se desapareció sin darme la boleta de pago. Al rato vino la verdadera dueña, me dijo que se llevaría todo porque el señor no le pagó y me di cuenta que me estafaron. Tuve que volver a pagar todo otra vez”, contó Margarita.

Investigan

La madre de familia llegó a la dependencia policial junto a otras dos personas estafadas con la misma modalidad.

Al interior estaba detenido Litman Espinoza (43) “El Ferretero” quien fue atrapado en la Av. Comuneros de Sapallanga.

Los efectivos terna lo detuvieron tras la denuncia de Gloria Soto M. (32).

La fémina pidió apoyo de los agentes, indicando que fue estafada por una persona a quien le solicitó 200 bolsas de cemento.

Un día antes, le dio un adelanto de 200 soles para pagarle el restante al momento de la entrega.

Luego le habría transferido 5 mil 700 a una cuenta bancaria y también fue estafada.

Lo investigan

El sospechoso fue trasladado a la comisaría para las investigaciones.

Además, acudieron a la comisaría dos personas más que habrían sido estafadas por Espinoza.

Si hay más timados bajo esta modalidad, pueden acudir a la comisaria de Sapallanga para identificar al detenido que acudía hasta las casas en construcción para ofrecer materiales. Hasta horas de la noche Espinoza seguía detenido por el delito de estafa.

