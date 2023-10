La tasa de desempleo en Huancayo es de 10.5 %. Por ello, ayer en el Centro Internacional de Negocios se realizó la Feria del Empleo 2023, y congregó a unos 1200 participantes quienes buscaron oportunidades laborales. “Participaron 28 empresas del sector financiero, comercio y en general, durante la jornada ofrecieron 500 puestos de trabajo en los sectores económicos. La mayoría de participantes han sido jóvenes que buscan insertarse al mercado laboral”, señaló el titular de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Michael Palacios Ramos.

Empleos

Agregó que, la próxima feria será en La Oroya. “Hemos estado realizando ferias de orientación vocacional en las provincias, y ahora descentralizaremos las ferias de empleos. La intención es reducir la tasa de desempleo y que los jóvenes tengan mayor oportunidades”, señaló.

Asimismo, los asistentes pudieron obtener su Certificado Único Laboral, así como charlas informativas sobre asesoramiento y búsqueda de empleo que fueron ofrecidas a estudiantes de CETPROS e institutos.

Derechos

El intendente regional de Junín, Roberto Castillo Gambini, dio a conocer que la Sunafil habilitó el aplicativo “Verifica tu chamba”, que facilita conocer si los empleadores registraron a sus trabajadores en la planilla. “Esto para detectar el incumplimiento en la formalización laboral. Los trabajadores pueden usarlo, sin temor a represalias, ya que su identidad será protegida. Cuando noten que no están registrados, nosotros notificaremos a los empleadores para que subsanen esto”, precisó.

Añadió que, la Sunafil, está presente en las ferias para orientar a los jóvenes en sus derechos laborales. “Orientamos también a las empresas que cumplan con sus obligaciones y no caigan en las fiscalizaciones, hacemos un trabajo de prevención. Un trabajador tiene que estar en planilla (es negativo que no cumplan), no existen los periodos de prueba, desde el día uno que inicias a laborar debes de estar en planilla”, puntualizó.

